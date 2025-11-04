बिहार चुनाव: मुकेश सहनी ने गौरा बौराम सीट पर भाई संतोष को बैठाया, जानिए किसे दिया समर्थन

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव: मुकेश सहनी ने गौरा बौराम सीट पर भाई संतोष को बैठाया, जानिए किसे दिया समर्थन

Bihar Assembly Election 2025: गौरा बौराम सीट से आरजेडी और वीआईपी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था. सहनी ने कहा कि अगर दोनों प्रत्याशी मैदान में होते तो एनडीए को फायदा होता.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 04 Nov 2025 08:08 PM (IST)
Preferred Sources

विकासशील इंसान पार्टी ने मंगलवार (04 अक्टूबर, 2025) को गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी संतोष सहनी का नाम वापस ले लिया. पार्टी ने आरजेडी प्रत्याशी मोहम्मद अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की है. दरभंगा में वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी.

मुकेश सहनी ने कहा कि शुरुआती दौर में इस विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी और वीआईपी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया था. कई बार आरजेडी प्रत्याशी को समझाने का प्रयास किया गया लेकिन वे नहीं माने, अंततः आज (मंगलवर) वीआईपी के प्रत्याशी संतोष सहनी ने बड़ा दिल दिखाते हुए आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में लड़ाई से वापस हो गए.

यह महागठबंधन की सरकार बनाने की लड़ाई: सहनी

वीआईपी प्रमुख ने कहा कि अगर दोनों प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहते तो इसका लाभ एनडीए को मिलता. यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है और किसी एक प्रत्याशी को विजयी बनाने की नहीं, महागठबंधन की सरकार बनाने की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि आरजेडी प्रत्याशी भी विजयी होंगे तो सरकार महागठबंधन की ही बननी है.

मुकेश सहनी ने वीआईपी के सभी कार्यकर्ताओं से आरजेडी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कार्य करने की अपील की. कहा कि अन्य क्षेत्रों में भी अगर यह स्थिति है तो एक प्रत्याशी ऐसे ही बड़ा दिल दिखाएं जिससे लालू यादव के सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सके.

बता दें कि गौरा बौराम विधानसभा सीट दरभंगा जिले में है. दरभंगा की सभी 10 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है. पहले चरण में कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग होनी है. पटना में भी पहले चरण में ही मतदान होना है. अब गौरा बौराम सीट से सहनी के भाई के बैठ जाने से महागठबंधन को कितना फायदा मिलता है यह चुनाव के नतीजों से पता चलेगा.

Published at : 04 Nov 2025 07:45 PM (IST)
