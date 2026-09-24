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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनालंदा में खुले नाले में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, तड़पकर हुई मौत

नालंदा में खुले नाले में गिरी 2 साल की मासूम बच्ची, तड़पकर हुई मौत

बिहारशरीफ नगर निगम के वार्ड नंबर 13 स्थित छज्जू मोहल्ले की घटना है. बच्ची बीते बुधवार को नाले में गिरी थी. अगले दिन गुरुवार को उसका शव मिला.

Written By : अमृतेश कुमार |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 24 Sep 2026 02:13 PM (IST)
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बिहार के नालंदा में नाले में गिरने से दो साल की बच्ची ने तड़पकर दम तोड़ दिया. घटना बिहारशरीफ नगर निगम के वार्ड नंबर 13 स्थित छज्जू मोहल्ले की है. खेलने के दौरान घर के पास में ही एक खुले नाले में बच्ची जा गिरी जिसके चलते उसकी जान चली गई. दो साल की बच्ची मोहम्मद साजिद की पुत्री मरियम साजिद थी.

घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों के अनुसार, बीते बुधवार (23 सितंबर, 2026) को घर के पास खेलने के दौरान बच्ची अचानक लापता हो गई थी. बच्ची नहीं मिली तो खोजबीन शुरू हुई. काफी ढूंढने पर भी उसका कोई सुराग नहीं मिला. 

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…और नाले में मिली लाश

इसके बाद आज (गुरुवार) सुबह एक बार फिर परिवार और स्थानीय लोगों ने बच्ची की तलाश शुरू की. इसी दौरान घर के पास स्थित खुले नाले में भी खोजबीन की गई तो बच्ची का शव बरामद हुआ. शव मिलते ही परिवार के लोगों में चीख-पुकार मच गई. देखते ही देखते मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई.

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बच्ची की मौत से लोगों में आक्रोश

बच्ची की मौत के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. लोगों का कहना था कि दमड़ी तालाब के पास लंबे समय से नाला खुला पड़ा है. इसके कारण हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि खुले नाले की वजह से इस इलाके में पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. लोगों के मुताबिक नाले में गिरने से मौत की यह तीसरी घटना है. स्थानीय लोगों ने नगर निगम प्रशासन से खुले नाले को तत्काल ढंकने, नाले के आसपास सुरक्षा-व्यवस्था करने और ऐसे स्थानों पर बैरिकेडिंग कराने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटना दोबारा न हो. 

घटना की सूचना मिलने के बाद बिहार थाना की पुलिस मौके पर पहुंची उसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों और परिजनों से घटना की जानकारी लेने के बाद लोगों में नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने उन्हें समझाकर मामले को शांत कराया. इसके बाद पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहारशरीफ मॉडल अस्पताल भेजा. 

यह भी पढ़ें- पटना: अनिल यादव पर फायरिंग का CCTV आया सामने, RJD ने घेरा

Published at : 24 Sep 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Nalanda BIHAR NEWS
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