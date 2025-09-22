बिहार में हुई एक सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी को रविवार को स्थानीय अपराध शाखा ने अहमदाबाद के जमालपुर फूल बाजार स्थित एक ठिकाने से पकड़ा.

अधिकारियों के अनुसार यह मामला बिहार के मोतिहारी जिले का है, जहां 16 सितंबर को आमोद कुमार की हत्या कर दी गई थी. बाइक सवार दो हमलावरों ने घटना को अंजाम दिया था. जांच के दौरान पुलिस को इस हत्याकांड की साजिश का खुलासा हुआ. इसमें मृतक आमोद की पत्नी और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आई. आरोप है कि दोनों ने आमोद को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी किलिंग की योजना बनाई थी.

पत्नी और प्रेमी ने रची थी साजिश

पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया कि आमोद कुमार की पत्नी के किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध था. इसी कारण उसने पति की हत्या की साजिश रची. आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर गैंगस्टर गौतम कुमार यादव को सुपारी दी. यादव ने अपने गैंग के शूटरों को यह काम सौंपा और उन्हें पीड़ित के पते और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई.

16 सितंबर को बहन के घर (लखौरा) से लौटने के क्रम में चिरैया थाना क्षेत्र के खोड़ा गांव के करीब आमोद यादव को चार गोली मारी गई थी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कॉल डिटेल्स व गुप्त सूचना के आधार पर मामला खुलता चला गया.

अहमदाबाद से हुई गिरफ्तारी

जांच में गैंगस्टर गौतम कुमार यादव का नाम सामने आने के बाद बिहार पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी. जानकारी मिली कि वह फरार होकर गुजरात पहुंच चुका है. इसके बाद बिहार पुलिस ने अहमदाबाद पुलिस से संपर्क किया और संयुक्त प्रयास से यादव को पकड़ लिया गया.

अपराध शाखा द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गिरफ्तारी के समय गौतम जमालपुर फूल बाजार इलाके में छिपा हुआ था. पुलिस ने मौके से उसे हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद बिहार पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस की कार्रवाई जारी

अधिकारियों का कहना है कि गौत ने हत्या की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उसने न सिर्फ सुपारी ली, बल्कि हमलावरों को सारी जानकारी भी मुहैया कराई. अब बिहार पुलिस पूरे गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है. वहीं मृतक आमोद की पत्नी और उसके प्रेमी की भूमिका की भी गहराई से जांच की जा रही है.