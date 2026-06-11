बिहार में अब गर्मी से राहत, आ गई मानसून की तारीख, सुबह से 32 जिलों में बारिश

बिहार के मौसम में आज (गुरुवार, 11 जून) को बदलाव की बड़ी संभावना बन रही है. पिछले कई दिनों से उत्तर बिहार में वर्षा तो दक्षिण बिहार के पटना सहित पश्चिमी इलाके के कई जिलों में उमस गर्मी से लोग परेशान थे. कई जिलों में 40 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा था लेकिन आज राज्य के सभी जिलों में वर्षा को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है. इसका असर भी सुबह से ही दिखने लगा है.

सुबह 4:00 बजे से मौसम विभाग ने अररिया, बेगूसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शिवहर,सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल,वैशाली,पश्चिम चंपारण तो 5:35 पर दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, भभुआ,भोजपुर,बक्सर और रोहतास तो 6:20 पर अरवल, जहानाबाद और पटना जिले के कुछ भाग में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया.

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देर रात से कई जिलों में बरसात

इन जिलों में मध्यम स्तर की वर्षा और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है. कहीं-कहीं 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने का पूर्वानुमान है. इसके अलावा देर रात 1:00 बजे के करीब गोपालगंज, जमुई, लखीसराय, नवादा जिले में वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कुल मिलाकर देर रात से लेकर सुबह तक इन जिलों में बारिश शुरू हुई.

बिहार के तराई वाले जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

वहीं, आज मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के तराई वाले इलाके पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी में 50 से 60 किलोमीटर तेज हवा चलने के साथ वज्रपात और भारी वर्षा की चेतावनी दी है. तो दक्षिण बिहार उत्तर बिहार के पूर्वी इलाके के सभी जिलों में आज वज्रपात और अधिक वर्षा की संभावना बन रही है. वहीं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, वैशाली जिलों में भी अधिक वर्षा, वज्रपात तथा तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर चलने की प्रबल संभावना है.

मौसम विभाग में आज दक्षिण बिहार के पश्चिमी इलाके और मध्य इलाके जहां लगातार भीषण गर्मी चल रही थी. इन जगहों पर आज वज्रपात के साथ मध्यम स्तर से लेकर के भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है. 40 से 50 किलोमीटर तेज हवा की चलने का पूर्वानुमान है. वैसे मौसम विभाग ने रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर,पटना में सुबह से वर्षा का अलर्ट जारी किया है.

15 जून तक बिहार में आएगा मानसून

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दक्षिण पश्चिम मॉनसून सिलीगुड़ी तक पहुंच गया है और अगले 15 जून तक बिहार के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून दस्तक दे सकता है. हालांकि बड़ी संभावना उत्तर पूर्व इलाके से बन रही है जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया,सहरसा, कटिहार जिला में पहले दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रवेश करने की पूरी सम्भावना है.

बिहार में 24 घंटे के मौसम का हाल

बीते बुधवार को तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं रहा. पटना में के तापमान में थोड़ी गिरावट आई लेकिन 5 जिलों में 40 डिग्री से ऊपर तापमान दर्ज किया गया. सबसे अधिक तापमान कैमूर जिले के भभुआ में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो रोहतास जिले के देहरी में 42 डिग्री, औरंगाबाद 40.4, छपरा 40.3 और गया जी में 40.01 डिग्री तापमान रहा. बुधवार को राजधानी पटना में के तापमान में 2.6 डिग्री की गिरावट के साथ 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज की गई लेकिन पूरे दिन उमस गर्मी पटना में और उसके आसपास के इलाकों में बनी रही.

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