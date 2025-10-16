हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमोकामा सीट: सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने RJD से भरा पर्चा, अनंत सिंह से टक्कर

मोकामा सीट: सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने RJD से भरा पर्चा, अनंत सिंह से टक्कर

Mokama Assembly Seat 2025: बिहार की मोकामा सीट पर दो बाहुबलियों के बीच टक्कर देखने को मिलेगी. सूरजभान सिंह की पत्नी का मुकाबला जेडीयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह से होगा.

By : शशांक कुमार | Updated at : 16 Oct 2025 09:17 PM (IST)
बिहार की चर्चित मोकामा विधानसभा सीट पर तस्वीर साफ हो गई है. यहां अब दो बाहुबलियों के बीच मुकाबला होगा. आरजेडी की तरफ से बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने गुरुवार (16 अक्टूबर) को नामांकन दाखिल किया. जेडीयू की तरफ से बाहुलबी नेता अनंत सिंह ने यहां से पहले नामांकन दाखिल कर चुके हैं. 

बुधवार (15 अक्टूबर) की रात ही सूरजभान सिंह पशुपति पारस का साथ छोड़ आरजेडी में शामिल हुए थे. इस दौरान सूरजभान सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा था कि RLJP में अब आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है. 

2005 से अनंत सिंह ने हासिल की जीत

मोकामा विधानसभा सीट पर 1990 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप कुमार सिंह ने कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ते हुए जनता दल उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की थी. साल 2000 में सूरजभान सिंह ने दिलीप सिंह को कड़ी चुनौती दी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में जीत हासिल की. इसके बाद दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह ने 2005 में जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़े और विजयी पताका लहराया.

उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी को मिली थी जीत

2005 से लेकर साल 2020 तक अनंत सिंह का ही इस सीट पर कब्जा रहा. इस दौरान वे एक बार निर्दलीय और एक बार राजद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीते. साल 2022 में एक केस में सजा के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी. इसके बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी को जीत मिली थी.

पहले फेज के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कब?

बहरहाल दो बाहुबलियों के बीच कड़े मुकाबले को देखते हुए मोकामा सीट पर चुनाव बेहद ही दिलचस्प होने की संभावना है. दोनों की इस इलाके में अपनी-अपनी सियासी पकड़ है. फिलहाल पहले फेज के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार (17 अक्टूबर) को खत्म होगी, जबकि दूसरे और अंतिम चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर है.

बिहार में दो फेज में वोटिंग

बिहार में दो फेज में मतदान हैं. पहले फेज में 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी, वहीं दूसरे फेज में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे.

Published at : 16 Oct 2025 08:07 PM (IST)
Anant Singh Surajbhan Singh Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS Bihar Elections 2025
