मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है. अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह मामला दो प्रत्याशियों के बीच का है और इसमें उनका या उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है.

वीणा देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “देखिए वो सब तो पुलिस अधिकारी जानेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं. इस पर हमलोग का कुछ कहना नहीं है. घटना दो प्रत्याशी के बीच में हुआ है, इसमें हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है. देखिए वो सब प्रशासन और न्यायालय का मामला है, उसमें हम लोगों को कोई लेना-देना नहीं है. चुनाव आयोग का हर चीज पर नजर है.” एएनआई के अनुसार, उन्होंने अपने प्रचार-प्रसार को लेकर कहा, “बहुत अच्छा चल रहा है... ये परशुराम की धरती है, और ये परशुराम की धरती की बहु है. जनता सब देखती है, अगर कुछ भी होगा तो परशुराम की धरती का अपमान होगा.”

अनंत सिंह की गिरफ्तारी

पटना पुलिस ने शनिवार को जेडीयू प्रत्याशी और विवादित पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को जन सुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस इस केस में लगातार जांच कर रही है. अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा की सियासत में नई हलचल मच गई है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव के लिए माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था.

बता दें कि 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो राजनीतिक गुटों में भिड़ंत हुई थी. झड़प के दौरान पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें जन सुराज के 75 वर्षीय कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे.