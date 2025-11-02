हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन

'हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है', अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर सूरजभान की पत्नी वीणा देवी का पहला रिएक्शन

Mokama: मोकामा में JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर RJD की वीणा देवी ने कहा कि यह दो प्रत्याशियों के बीच की घटना है, उनका इससे कोई संबंध नहीं. मामला चुनावी सियासत में गरमी बढ़ा रहा है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 02 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्या मामले में गिरफ्तारी हुई है. अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह मामला दो प्रत्याशियों के बीच का है और इसमें उनका या उनकी पार्टी का कोई संबंध नहीं है. 

वीणा देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा, “देखिए वो सब तो पुलिस अधिकारी जानेंगे क्या हो रहा है, क्या नहीं. इस पर हमलोग का कुछ कहना नहीं है. घटना दो प्रत्याशी के बीच में हुआ है, इसमें हम लोग का कुछ लेना-देना नहीं है. देखिए वो सब प्रशासन और न्यायालय का मामला है, उसमें हम लोगों को कोई लेना-देना नहीं है. चुनाव आयोग का हर चीज पर नजर है.” एएनआई के अनुसार, उन्होंने अपने प्रचार-प्रसार को लेकर कहा, “बहुत अच्छा चल रहा है... ये परशुराम की धरती है, और ये परशुराम की धरती की बहु है. जनता सब देखती है, अगर कुछ भी होगा तो परशुराम की धरती का अपमान होगा.”

अनंत सिंह की गिरफ्तारी 

पटना पुलिस ने शनिवार को जेडीयू प्रत्याशी और विवादित पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को जन सुराज कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया. पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस इस केस में लगातार जांच कर रही है. अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा की सियासत में नई हलचल मच गई है, खासकर तब जब विधानसभा चुनाव के लिए माहौल पहले से ही तनावपूर्ण था.

बता दें कि 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो राजनीतिक गुटों में भिड़ंत हुई थी. झड़प के दौरान पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें जन सुराज के 75 वर्षीय कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 01:21 PM (IST)
Tags :
Mokama News Veena Devi RJD Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
आवाज से 5 गुना तेज स्पीड, साइज भी कर लेगी चेंज... चीन ने बनाई ऐसी मिसाइल, जिसे देखकर चौंक जाएगी दुनिया!
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
हैलोवीन पार्टी के लिए प्रीति जिंटा ने लिया ये लुक, बेटा जय बना पुलिस, बेटी जिया की फोटो वायरल
क्रिकेट
IND-W vs SA-W WC Final: 125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
125 करोड़ देगा BCCI? जानिए भारत-साउथ अफ्रीका महिला वर्ल्ड कप फाइनल से जुड़ी 5 बड़ी बातें
विश्व
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
'चारों ओर खून ही खून...', लंदन जाने वाली ट्रेन में हमलावरों पर कैसे सवार था भूत, चश्मदीदों ने बताया वो डरावना मंजर
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
पीरियड्स रोकने वाली दवाओं से कितना होता है नुकसान, पूजा-पाठ के वक्त क्यों बढ़ती है इनकी डिमांड?
यूटिलिटी
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget