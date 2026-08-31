चिराग-मांझी पर मीसा भारती का हमला, बोलीं- 'पहले इस्तीफा दें, फिर...'

बिहार में आरक्षण के मुद्दे को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सांसद मीसा भारती ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) प्रमुख जीतन राम मांझी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जो नेता खुद आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं, उन्हें आरक्षण के मुद्दे पर बोलने से पहले अपनी राजनीतिक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए.

मीसा भारती ने कहा कि आरक्षण की बात वही लोग कर रहे हैं, जो खुद सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ते हैं. उन्होंने चिराग पासवान का नाम लेते हुए कहा कि वह भी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, जबकि जीतन राम मांझी का पूरा परिवार भी आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ता है.

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'समान्य सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं'

उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर इन नेताओं को आरक्षण के मुद्दे पर बात करनी है तो पहले इस्तीफा दें और फिर सामान्य सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं. मीसा भारती ने आरोप लगाया कि आरक्षण के नाम पर बयानबाजी करने वाले नेता अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी से बच रहे हैं.

'इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं बची'

मीसा भारती ने NDA में शामिल दलों पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की पार्टियां बिहार के वास्तविक मुद्दों पर खुलकर नहीं बोलती हैं. उनके मुताबिक ये नेता बीजेपी जैसा कहती है, वैसा ही बोलते हैं. मीसा ने आरोप लगाया कि इन नेताओं की ‘रीढ़ की हड्डी नहीं बची’ है. उन्होंने कहा कि बिहार के छात्र, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों पर इन नेताओं की ओर से पर्याप्त आवाज नहीं उठाई जा रही है.

चिराग-मांझी के बीच इस्तीफे को लेकर विवाद

दरअसल, आरक्षण के मुद्दे को लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भी बयानबाजी सामने आई है. दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे के इस्तीफे की मांग की जा रही है. इसी सवाल पर मीसा भारती ने कहा कि दोनों नेता बिहार और केंद्र में सत्ता का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें जनता के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए. मीसा ने कहा कि केवल एक-दूसरे से इस्तीफा मांगने से बिहार की समस्याएं खत्म नहीं होंगी. उन्होंने नेताओं से छात्रों, बेरोजगारी और आर्थिक परेशानियों पर बात करने की मांग की.

'बिहार के मुद्दों पर क्यों नहीं बोलते?'

RJD सांसद ने कहा कि बिहार में युवाओं और छात्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल हैं. बेरोजगारी और गरीबी भी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इन सवालों पर चर्चा करने के बजाय आरक्षण को लेकर आपस में बयानबाजी कर रहे हैं.

मीसा भारती के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा और गरमाने के आसार हैं. एक तरफ NDA के भीतर आरक्षण को लेकर नेताओं के बीच मतभेद दिखाई दे रहे हैं, वहीं RJD इस विवाद को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है.

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