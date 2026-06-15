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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपवन सिंह के मंत्री बनने की चर्चा के बीच मनोज तिवारी का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द उनको…'

पवन सिंह के मंत्री बनने की चर्चा के बीच मनोज तिवारी का बड़ा बयान, 'बहुत जल्द उनको…'

Manoj Tiwari News: मनोज तिवारी ने कहा कि एमएलसी का पद बहुत बड़ा होता है. एमएलसी बनने के बाद अपने राज्य में सेवा की जा सकती है. ये बनने के लिए बहुत लोग तरसते रहते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 15 Jun 2026 01:12 PM (IST)
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पावरस्टार पवन सिंह (Powerstar Pawan Singh) को बीजेपी ने एमएलसी बना दिया है. आगे चर्चा है कि वे मंत्री बन सकते हैं. इन अटकलों के बीच बीजेपी के नेता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने बड़ा संकेत दिया है. सोमवार (15 जून, 2026) को पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि अभी एमएलसी बने हैं आगे आसमान पूरा खुला है.

पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से मनोज तिवारी ने कहा, "एमएलसी बहुत बड़ा पद होता है. एमएलसी बनने के बाद अपने राज्य में सेवा की जा सकती है. ये बनने के लिए बहुत लोग तरसते रहते हैं. पवन सिंह हमारे भाई तो हैं हीं… वो बिहार के सुपरस्टार हैं, पार्टी के पसंदीदा कार्यकर्ता हैं. बहुत कर्मठ हैं. जहां भी काम दिया जाता है पवन सिंह अपनी सारी व्यस्तता के बीच वो कार्य करते हैं."

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'बहुत जल्द उनको कुछ न कुछ बड़ा मिलेगा'

मनोज तिवारी ने आगे कहा, "बहुत जल्द उनको कुछ न कुछ बड़ा मिलेगा. आज एमएलसी बनाया गया है… अब पवन को ऐसा पद मिल गया है जिससे गरीब, शोषित जनता की सेवा कर सकते हैं. आगे तो आसमान खुला है. यात्रा शुरू होती है तो पता नहीं कहां तक जाती है…" 

मनोज तिवारी से पत्रकारों ने सवाल किया कि आप हमेशा कहते हैं कि पवन सिंह को कुछ बड़ा मिलेगा. क्या लगता है कि बिहार में उनको मंत्री पद मिल सकता है? इस पर कहा, "देखिए… सारी बात हमसे मत कहवाइए… पार्टी ने एमएलसी बनाया है, अपनी मेहनत से वे काफी आगे जाएंगे."

सियासी गलियारों में मंत्री बनने की चर्चा तेज

बता दें कि पवन सिंह भले बीजेपी से जुड़े थे और निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं लेकिन अभी तक कोई वैसा पद उनके पास नहीं था. ये पहली बार ऐसा मौका है जब वे एमएलसी बने हैं. ऐसे में मंत्री बनने की चर्चा सियासी गलियारे में तेज है. हालांकि देखने वाली बात होगी कि सम्राट कैबिनेट में पवन सिंह को भविष्य में मौका मिलता है या नहीं.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Jun 2026 01:05 PM (IST)
Tags :
Manoj Tiwari Pawan Singh BIHAR NEWS
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