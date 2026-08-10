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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारममता बनर्जी के काफिले पर हमला, जीतन राम मांझी बोले- 'कोई भी…'

ममता बनर्जी के काफिले पर हमला, जीतन राम मांझी बोले- 'कोई भी…'

Mamata Banerjee Convoy Attacked: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि व्यक्तिगत किसी पर हमला करना उचित नहीं है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी इसे गलत बताया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 10 Aug 2026 02:25 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के काफिले पर बीते रविवार (09 अगस्त, 2026) को हमला हुआ था. इस पर अब तमाम दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. ममता बनर्जी के काफिले पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कोई भी हो, विरोध करना उसका संवैधानिक अधिकार है लेकिन अगर हिंसक प्रदर्शन होता है तो उसको रोकने के लिए जो भी किया जा सकता है, सरकार की ओर से होना चाहिए. व्यक्तिगत किसी पर हमला करना उचित नहीं है.

दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गाड़ी पर हुए हमले पर कहा, "कहीं भी किसी पर हमला हो, लोकतंत्र में इसके लिए जगह नहीं है. ये उचित नहीं है." 

आरजेडी ने कहा- हमला घोर निंदनीय

इस हमले पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा, "पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गुंडों द्वारा किया गया जानलेवा हमला घोर निंदनीय है. लोकतंत्र में हिंसा और नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है. एक पूर्व मुख्यमंत्री पर ऐसा कायरतापूर्ण कृत्य इसे अंजाम देने वाले राजनीतिक दल के वैचारिक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है."

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आरजेडी नेता ने कहा, "भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश में अराजकता, नफरत और हिंसा का सामान्यीकरण कर रही है, वह हमारे जनतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है. सत्ता के संरक्षण में पल रहे असामाजिक तत्वों द्वारा भारत के महान अलोकतांत्रिक व संवैधानिक मूल्यों को खुलेआम तार-तार किया जा रहा है. नफरत में अंधी हो चुकी जमात को लोकतंत्र का मर्म कभी समझ नहीं आएगा. हम इस अलोकतांत्रिक और गैर-जिम्मेदाराना कृत्य की कड़ी भर्त्सना करते हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Aug 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Mamata Banerjee Jitan Ram Manjhi BIHAR NEWS
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