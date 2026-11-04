बंशीधर-राहुल राज के खिलाफ महागठबंधन ने की शिकायत, सदस्यता रद्द करने की मांग

एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशियों को हराने वाले निर्दलीय एमएलसी बंशीधर बृजवासी और राहुल राज पर बीजेपी में शामिल होने का आरोप है. हालांकि बीजेपी का कहना है कि इन लोगों ने पार्टी को समर्थन दिया है शामिल नहीं हुए हैं. इस बीच बुधवार (04 नवंबर, 2026) को महागठबंधन के प्रतिनिधमंडल ने विधान परिषद के कार्यकारी सभापति रामवचन राय (जेडीयू कोटे से) से मुलाकात कर इन दोनों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि हमने बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. पत्र व पेन ड्राइव में सबूत सौंपे हैं. दोनों ने पार्टी ऑफिस जाकर बीजेपी की सदस्यता ली, पट्टा पहना, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने पट्टा पहनाया, दोनों ने बयान भी दिया है कि उन लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है.

संविधान का उल्लंघन हुआ: शक्ति यादव

शक्ति यादव ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है. यहां संविधान का उल्लंघन हुआ है.

उन्होंने कहा कि सभापति से इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए संबंधित पक्ष को नोटिस जारी करने की मांग की है. सदस्यता रद्द करने की भी मांग की है. सभापति से आश्वासन मिला है कि इस मामले को वे देखेंगे, नियम तहत आगे बढ़ेंगे. शक्ति यादव ने कहा कि सदस्यता रद्द नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे.

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बता दें कि तिरहुत स्नातक सीट से बंशीधर बृजवासी निर्दलीय जीते हैं. जेडीयू के अभिषेक झा (पार्टी के प्रवक्ता) को उन्होंने हराया था. बंशीधर लगातार दूसरी बार निर्दलीय जीते हैं. रिजल्ट के बाद वे बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे. अब पार्टी में शामिल होने को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है.

इसी तरह सारण शिक्षक सीट से राहुल राज निर्दलीय जीते हैं और उन्होंने जेडीयू के पुष्कर आनंद को हराया है. बीजेपी के ही नेता थे, टिकट नहीं मिलने के बाद डॉ. राहुल राज ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था. इसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए छह साल के लिए बाहर कर दिया था.

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