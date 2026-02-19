हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी

'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी

Matuknath Choudhary Love Story: मटुकनाथ चौधरी लव गुरु के नाम से चर्चित रहे हैं. कभी प्रोफेसर हुआ करते थे. अभी रिटायर्ड हो गए हैं. एक पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि वे फिर से इश्क में डूबे हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 Feb 2026 06:48 PM (IST)
Preferred Sources

लव गुरु के नाम से मशहूर मटुकनाथ चौधरी एक बार फिर से चर्चा में हैं. एक समय था जब वह अपनी प्रेमिका जूली को लेकर सुर्खियों में आए थे और अब फिर से चर्चा के पीछे भी कहानी इश्क वाली ही है. मटुकनाथ चौधरी कभी प्रोफेसर हुआ करते थे. अभी रिटायर्ड हो गए हैं. उन्होंने हाल ही में अपने फेसबुक पेज से इश्क की कहानी सुनाई है.

वे लिखते हैं, "एक स्त्री मुझे प्यार करती है…जो स्त्री मुझे प्यार करती है, उसकी एक ही इच्छा है कि मैं उनकी रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढूं और उनपर टिप्पणियां करूं. अगर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में मुझे कभी संकोच हो तो प्राइवेट रूप से मैसेंजर में जाकर कर दूं. मैं सोचने लग गया हूं कि यह प्रेम है या ड्यूटी?"

'प्यार में सौदा नहीं…'

मटुकनाथ चौधरी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है, "मैं तो सोचता हूं कि प्रेम के बदले प्रेम हो सकता है और रचना पढ़ने के बदले में रचना पढ़ना. प्रेम के बदले रचना पढ़ना क्या प्रेम है?

मैंने एक दिन उनसे कह दिया कि यह सब मुझसे नहीं होगा. प्रेम के बदले प्रेम होता है, न कि रचना पढ़ना. सुना नहीं है गीत? "बदले में दिल ले, बदले में दिल दे, ओ रे साहिबा, प्यार में सौदा नहीं…"

फेसबुक पेज पर अपनी कहानी सुनाते हुए मटुकनाथ ने यह भी लिखा है कि कैसे उस स्त्री के एक जवाब से उनका दिल भी टूट गया. कहते हैं, "उस स्त्री ने मुझे मुंहतोड़ जवाब दे दिया… मैं तो ऐंठकर रह गया. बोलीं- आप किस लायक हैं कि मैं आपको प्यार के बदले प्यार दूं? आप जिस लायक हैं, वही काम आपसे लूंगी न? आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, वह कीजिए. यह सुनकर मैं चिढ़ गया. क्या इतने भर के लायक मैं रह गया हूं?" 

'कम से कम तुमसे जुड़ा तो रहूंगा…'

इसी तरह बातचीत की और लाइन मटुकनाथ ने पेज पर लिखी है. हालांकि कहीं भी उन्होंने किसी के नाम का जिक्र नहीं किया है. अंति में लिखते हैं, "मैं एक कविता पढ़ रहा था. पढ़ क्या रहा था, उसी के बारे में सोच रहा था आखिर इस दर्द की दवा क्या है? इसी बीच उसका फोन आ गया- मुझसे नाराज हो जानू? हाय, इस 'जानू' शब्द को सुनते ही जान में जान आ गई. मुरझा रहा पौधा हरा हो गया. नाराज क्यों होऊंगा? तुझपे नाराज होऊंगा तो प्रसन्न किस पर होऊंगा? आगे से तुम्हारी रचनाएं पढ़ा करूंगा और और उनपर टिप्पणियां  भी किया करूंगा. इस माध्यम से कम से कम तुमसे जुड़ा तो रहूंगा."

यह भी पढ़ें- पटना यूनिवर्सिटी चुनाव: नामांकन का समय समाप्त, किस पद के लिए कितने उम्मीदवारों ने भरा पर्चा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 19 Feb 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Patna BIHAR NEWS Matuknath Choudhary Matuknath Choudhary Love Story
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
'तुम केवल प्यास जगा सकते हो, बुझा नहीं सकते', मटुकनाथ से बोली 'जानू', खुद सुनाई कहानी
बिहार
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
बिहार
पटना यूनिवर्सिटी चुनाव: नामांकन का समय समाप्त, किस पद के लिए कितने उम्मीदवारों ने भरा पर्चा?
पटना यूनिवर्सिटी चुनाव: नामांकन का समय समाप्त, किस पद के लिए कितने उम्मीदवारों ने भरा पर्चा?
बिहार
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
रीना पासवान की राजनीति में होगी एंट्री? चिराग पासवान ने कर ली तैयारी, BJP से मुहर का इंतजार!
Advertisement

वीडियोज

Cash vs Digital India: क्या Tax के डर की वजह से बढ़ रहा है Cash Circulation? | Paisa Live
GIFT City में Dollar Listing की शुरुआत: XED IPO से भारत का Global Financial कदम | Paisa Live
BPCL ने पहली बार Venezuela से तेल खरीदा, Energy Diplomacy का बड़ा कदम | Paisa Live
Galgotias की VIRAL PROFESSOR... Neha Singh के बारे में जानें सब कुछ | ABPLIVE
Shankaracharya Batuk Controversy: शंकराचार्य का एलान...योगी सरकार को नया पैगाम! | UP News | Yogi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में अमेरिका, F-22 और F-35 फाइटर जेट्स से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
तेहरान पर हमला करने की तैयारी में यूएस, F-22 और F-35 से कर दी घेराबंदी, ईरान ने जारी किया NOTAM
बिहार
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
BJP चाहती है बिहार में चालू हो दारू? शराबबंदी के बीच अब मुकेश सहनी का चौंकाने वाला दावा
विश्व
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बांग्लादेश में नई सरकार बनते ही इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति ने तारिक रहमान के पास भेजा अपना बेटा, भारत की क्यों बढ़ी टेंशन?
बॉलीवुड
'वो कहीं खड़े हो जाएं तो 25-30 लाख मिल जाएंगे', गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
गोविंदा के बैंकरप्ट होने की खबरों पर भांजे ने दिया रिएक्शन
क्रिकेट
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
टेबल टॉपर बनने की लड़ाई में श्रीलंका-जिम्बाब्वे में जबरदस्त टक्कर, ZIM को मिला 179 का लक्ष्य
इंडिया
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- 'सिर्फ मुफ्त भोजन, साइकिल, कैश ट्रांसफर पर ध्यान देंगे तो विकास कैसे होगा?'
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
UPSC एस्पिरेंट ने जीता दिल, शादी में बचे खाने को भूखे जानवरों के लिए कर रहा था इकट्ठा; वीडियो वायरल 
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget