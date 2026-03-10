राज्यसभा के लिए नामांकन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पहली बार यात्रा पर निकल रहे हैं. दिल्ली कूच से पहले उनकी समृद्धि यात्रा की ये तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है. नीतीश कुमार आज इस यात्रा की शुरुआत सुपौल से कर रहे हैं. 10 से 14 मार्च तक तीसरे चरण में वह सीमांचल और कोसी क्षेत्र के 10 जिलों का दौरा करेंगे.

इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना है. इसके साथ ही वह अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और जनता से सीधा संवाद कर योजनाओं का फीडबैक लेते हुए लोगों की समस्याएं सुनेंगे.

आज मुख्यमंत्री सुपौल और मधेपुरा जिले में विकास कार्यों का लेंगे जायजा

आज के कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुपौल और मधेपुरा जिले में विकास कार्यों का जायजा लेंगे. तय कार्यक्रम के अनुसार वह पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए सुबह 11 बजे सुपौल के निर्मली अनुमंडल कार्यालय के सामने बने हेलिपैड पर पहुंचेंगे. यहां से वह निर्मली रिंग बांध के लिए प्रस्थान करते हुए, रिंग बांध के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद अनुमंडल कार्यालय परिसर में भी विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करेंगे.

इस दौरान वे सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में भाग लेंगे, जहां जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. साथ ही मंच से आम लोगों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याएं व सुझाव भी सुनेंगे.

समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीएम इन क्षेत्रों में करेंगे दौरा

सुपौल में मुख्यमंत्री कुल 569.3677 करोड़ रुपये की 213 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं. इनमें 434.469 करोड़ रुपये की 84 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है, जबकि 134.8987 करोड़ रुपये की 129 योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दोपहर 1:45 बजे हेलीकॉप्टर से मधेपुरा के लिए रवाना होंगे.

समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण के तहत नीतीश कुमार 11 मार्च को किशनगंज और अररिया, 12 मार्च को कटिहार और पूर्णिया, 13 मार्च को सहरसा और खगड़िया और 14 मार्च को बेगूसराय और शेखपुरा का दौरा करेंगे. वहीं मुख्यमंत्री 13 मार्च तक मधेपुरा में ही रात्रि विश्राम करेंगे और प्रतिदिन हेलीकॉप्टर से ही विभिन्न जिलों का दौरा किया जाएगा. अगले महीने वह राज्यसभा जाने वाले हैं. ऐसे में राज्यसभा जाने से पहले उनकी यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगले महीने नई सरकार के गठन की भी संभावना है.