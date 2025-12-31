ना 39 हार्डिंग रोड ना महुआबाग बंगले में, खरमास के बाद परिवार के साथ कहां शिफ्ट होंगे लालू यादव?

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार खरमास (14 जनवरी) के बाद ना 39 हार्डिंग रोड, ना महुआबाग में बन रहे बंगले में बल्कि पटना के वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे कौटिल्य नगर में बन रहे भव्य बंगले में शिफ्ट हो सकता है. निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है.

जानकारी के अनुसार जब तक महुआ बाग में बन रहा बंगला पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता तब तक लालू परिवार यहीं रह सकता है. महुआ बाग में बन रहे आलीशान बंगले को तैयार होने में लगभग 1 साल लगेंगे.

आधुनिक सुविधाओं से लैस कौटिल्य नगर वाला बंगला

वहीं कौटिल्य नगर वाला बंगला आधुनिक सुविधाओं से लैस है. इसमें पांच बेडरूम और दो बड़े हॉल बनाए जा रहे हैं. घर के बाहर एक बड़ा गार्डन एरिया भी है. बता दें अभी लालू परिवार पटना के 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास में रहता है लेकिन 25 नवंबर को ही भवन निर्माण विभाग ने इस आवास को खाली करने का नोटिस दिया. राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं. नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उनको 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है.

राबड़ी देवी के आवास से सामान किया गया था शिफ्ट

25 दिसंबर की रात राबड़ी आवास से सामान की शिफ्टिंग की तस्वीरें भी सामने आई थीं. उस रात छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन से जुड़ा अन्य सामान निकालकर गोला रोड स्थित गौशाला भेजा गया. इस बात की संभावना जतायी जा रही है कि लालू परिवार जल्द 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर सकता है.

बता दें कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से बेदखल किए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ा हुआ है. जेडीयू, भाजपा और एनडीए के अन्य सहयोगी दल इस मुद्दे पर आरजेडी और लालू प्रसाद परिवार को निशाना बना रहे हैं. वहीं आरजेडी सत्ताधारी दल के नेताओं द्वारा सरकारी बंगलों के कथित दुरुपयोग पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं.