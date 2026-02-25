हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा- 'गलत चश्मे के कारण भारत का विकास दिखाई नहीं देता'

ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा- 'गलत चश्मे के कारण भारत का विकास दिखाई नहीं देता'

Lalan Singh News: केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बातें सुनकर सचमुच हंसी आ जाती है. तंज कसा कि आप बार-बार खुद को हास्यास्पद क्यों बना लेते हैं?

By : आईएएनएस | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 25 Feb 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के दौरान भारत को बदनाम करने की साजिश रची और राहुल गांधी उनका समर्थन कर रहे हैं. उन्हें शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए थी. लेकिन, राहुल गांधी कभी सुधरने वाले नहीं हैं.

दिल्ली पुलिस द्वारा मंगलवार को इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि शांतिपूर्ण विरोध हमारी ऐतिहासिक धरोहर है. यह हमारे खून में है और हर भारतीय का लोकतांत्रिक अधिकार है. मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है, जिन्होंने निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई है. अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है. यह समझौता हमारे किसानों और टेक्सटाइल उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा तथा हमारे डेटा को अमेरिका के हाथों में सौंप देगा. सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं, देशभक्ति है.

'आप बार-बार खुद को हास्यास्पद क्यों बना लेते हैं?'

राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बातें सुनकर सचमुच हंसी आ जाती है. तंज कसा कि आप बार-बार खुद को हास्यास्पद क्यों बना लेते हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है. वे आपकी तरह हर मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी नहीं करते, बल्कि देश के हित में दृढ़ और ठोस निर्णय लेते हैं.

'अपने में सुधार लाइए, आपका भला होगा'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यही कारण है कि आज देश निरंतर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है. लेकिन, राहुल गांधी को देश का विकास नहीं दिखाई देगा. उन्होंने गलत चश्मा लगाया हुआ है. पीएम मोदी देशहित में समर्पित हैं और आप बेतुके बयान देते रहते हैं. अपने में सुधार लाइए, आपका भला होगा. हालांकि, आप मानने वाले नहीं हैं, आप आदत से लाचार हैं, पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाते रहेंगे.

उन्होंने कहा कि एआई समिट को पूरी दुनिया ने सराहा. लेकिन, राहुल गांधी के इशारे पर वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया. राहुल गांधी ने पूरे विश्व के सामने भारत को बदनाम किया.

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश के सामने राहुल गांधी के कार्यकर्ताओं ने जो किया है, वह देशद्रोह नहीं तो क्या है. देशद्रोह क्या होता है, देश का मान-सम्मान गिराना देशद्रोह होता है. राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए थी. लेकिन, नहीं मांगेंगे, क्योंकि आप कभी सुधरने वाले नहीं हैं. भगवान आपका भला करे.

Published at : 25 Feb 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi JDU Lalan Singh BIhar Politics BIHAR NEWS
ललन सिंह का राहुल गांधी पर हमला, कहा- 'गलत चश्मे के कारण भारत का विकास दिखाई नहीं देता'
