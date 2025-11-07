'यही पवन भैया थे जिनके...', खेसारी लाल यादव ने साधा निशाना, लोकसभा चुनाव का किया जिक्र

रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र में भोजपुरी सिंगर और छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने आज (7 नवंबर) को पिथनी हाई स्कूल मैदान में राजेश यादव के समर्थन में जनसभा की. राजेश यादव दिनारा से आरजेडी के उम्मीदवार हैं. जनसभा में खेसारी लाल यादव को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा. भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और सुरक्षाबलों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. उनके चाहने वालों की दीवानगी इस कदर थी कि कई युवा स्कूल की छत पर चढ़कर खेसारी लाल यादव की एक झलक पाने की कोशिश कर रहे थे.

सरकार बदलना जरूरी है- खेसारी

मंच से संबोधित करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा, “सरकार बदलना जरूरी है ताकि रोजी-रोजगार के अवसर बनें. मां से आशीर्वाद लेकर रोज काम की तलाश में बाहर जाते हैं. फिर आकर इस मां के आंचल में सोते हैं. अब बिहार में ऐसा माहौल बने कि हमारे बच्चे यहीं रोजगार पा सकें.”

खेसारी ने आगे कहा, “लोग मुझे सनातन विरोधी कहते हैं पर मैं कहता हूं जितनी मंदिर बनानी है बनाइए. लेकिन सोचिए आपने शादी क्यों की? मंदिर में ही घंटा बजाते रहते, शादी करके खूब मजे ले रहे हैं. इसलिए जात-धर्म से ऊपर उठकर बिहार को बदलना होगा.”

पवन सिंह पर साधा निशाना

खेसारी लाल यादव ने इस दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा, “पवन भैया ने मेरी बीवी को लेकर मीडिया में जो कहा वो सबको पता है. यही पवन भैया थे जिनके लिए लोकसभा चुनाव में मैंने जान लगाकर प्रचार किया था, यहां तक कि मेरे पिताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था. लेकिन उन्हीं पवन भैया ने छपरा में जाकर मेरे खिलाफ प्रचार किया. यही फर्क है मेरे और उनके बीच.”

सभा के दौरान खेसारी लाल यादव ने जनता से सवाल किया, “बिहार बदलेंगे ना? ताकि आपके बच्चे सवाल न पूछें कि जब बिहार बदल रहा था तब आपने गलत को क्यों चुना?”

महागठबंधन ने 100 सीटें जीत ली हैं- खेसारी

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने दावा किया, “पहले चरण के मतदान में महागठबंधन ने 100 सीटें जीत ली हैं. हम लोग यह चुनाव जीतने जा रहे हैं, बिहार में बदलाव तय है.” भीड़ के जोश और नारों से पूरा मैदान गूंज उठा. खेसारी लाल यादव के जाने के बाद भी उनके समर्थक देर तक “खेसारी लाल यादव जिंदाबाद” के नारे लगाते रहे.