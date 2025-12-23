यह भारतीय गेंदबाज बनी विश्व की नंबर-1 बॉलर, स्मृति मंधाना की बादशाहत खत्म; जानें ताजा अपडेट

आईसीसी ने मंगलवार, 23 दिसंबर को महिला खिलाड़ियों की रैंकिंग जारी कर दी है. महिला ओडीआई बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्मृति मंधाना को नुकसान हुआ है, उन्होंने अपना टॉप का स्थान गंवा दिया है. वहीं भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा नंबर-1 टी20 गेंदबाज बन गई हैं. दीप्ति के 737 रेटिंग पॉइंट्स हैं, जबकि टॉप से दूसरे स्थान पर खिसकी ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एन्नाबेल सदरलैंड के 736 रेटिंग पॉइंट्स हैं.

आईसीसी महिला टीमों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है. वनडे और टी20 में नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया है. भारतीय महिला क्रिकेट टीम दोनों फॉर्मेट में नंबर-3 पर है. महिला वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट पहले नंबर पर आ गई हैं. उनके 820 रेटिंग पॉइंट्स हैं. स्मृति मंधाना ने ताजा रैंकिंग में अपना टॉप का स्थान गंवा दिया है, वह 811 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई. लिस्ट में तीसरे (Ashleigh Gardner), चौथे (Nat Sciver Brunt) समेत टॉप-10 में कोई बदलाव नहीं हुआ.

दीप्ति शर्मा बनी No-1 T20 गेंदबाज

ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 21 दिसंबर को हुए पहले टी20 में 20 रन देकर 1 विकेट लिया था, इस प्रदर्शन के कारण उनकी रेटिंग एन्नाबेल सदरलैंड से एक पॉइंट ऊपर हो गई. 737 रेटिंग के साथ दीप्ति नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनी, जबकि सदरलैंड 736 रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे स्थान पर आ गई हैं. दीप्ति पहली बार नंबर-1 टी20 गेंदबाज बनी हैं.

दीप्ति शर्मा ओडीआई और टी20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में क्रमश चौथे और तीसरे स्थान पर है. ओडीआई ऑलराउंडर्स की बात करें तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की एश्ले गार्डनर हैं, जिनके 498 रेटिंग पॉइंट्स हैं. टी20 ऑलराउंडर रैंकिंग में वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज पहले स्थान पर है.

भारतीय महिला बनाम श्रीलंका महिला टीम के बीच चल रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा. दीप्ति शर्मा के पास मौका होगा 150 टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने का. अभी उनके नाम 130 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 148 विकेट हैं.