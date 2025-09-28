अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के हाजी मोहल्ला में रविवार तड़के एक सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया. यहां किराए के मकान में रह रहे 24 वर्षीय युवक नीरज कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. नीरज, अररिया आरएस थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या चार निवासी कैलाश गुप्ता का बेटा था और प्राइवेट नौकरी करता था. घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में मातम और दहशत का माहौल बन गया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या का आरोप छपरा निवासी अनमोल कुमार सिंह पर लगा है, जो कटिहार और जोगबनी में टी-स्टॉल और पानी का कारोबार करता है. बताया जा रहा है कि नीरज और अनमोल के बीच पैसों के लेन-देन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी विवाद ने शनिवार देर रात हिंसक रूप ले लिया और अनमोल ने रात करीब तीन बजे नीरज को कनपटी पर गोली मार दी.

घटना पर क्या कह रहे परिजन

मृतक के भाई सन्नी कुमार ने बताया कि वे रेलवे में वेंडर का काम करते हैं और जोगबनी के हाजी मोहल्ला में किराए पर रहते हैं. शनिवार शाम नीरज अपने दोस्त छोटू के साथ जोगबनी आया था और दोनों विराटनगर कपड़े की खरीदारी कर लौटे थे. छोटू वापस लौट गया, लेकिन नीरज वहीं रुक गया. मकान में पांडव, धीरज और ब्रिगेश नामक तीन अन्य युवक भी रहते थे. गर्मी के कारण सभी छत पर सो रहे थे. इसी दौरान अनमोल ने नीरज पर गोली चला दी. गोली की आवाज सुनकर धीरज ने तुरंत नीचे जाकर बाकी लोगों को सूचना दी और पुलिस को कॉल किया गया. नीरज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना की कार्रवाई में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा, जोगबनी थानाध्यक्ष राजीव कुमार आजाद समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मृतक के साथ रह रहे तीन युवकों पांडव, धीरज और ब्रिगेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए अररिया सदर अस्पताल भेज दिया गया है. एसडीपीओ ने बताया कि शुरुआती जांच में पैसों के लेन-देन को हत्या की वजह माना जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है.

स्थानीय नेताओं का आक्रोश

अररिया नगर परिषद के उपमुख्य पार्षद गौतम साह और भाजपा नेता शंभू प्रसाद ने अस्पताल पहुंचकर घटना पर गहरा दुख जताया और प्रशासन से आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की.

घटना के बाद इलाके में दहशत

हत्या की वारदात से पूरे जोगबनी क्षेत्र में दहशत फैल गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश में जगह-जगह छापेमारी कर रही है.