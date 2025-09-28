बिहार चुनाव पर मांझी का बड़ा दावा, 'दशहरे के बाद एनडीए में...'

केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (हम) के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया उन्होंने कहा कि दशहरे के बाद एनडीए की बैठक में सीटों के बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा. यूपी के वाराणसी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, "भाजपा ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया है.

दशहरे बाद सीट बंटवारे पर फैसला

जीतन राम मांझी ने कहा कि "हाल ही में अमित शाह ने भी बिहार का दौरा किया और लोगों से बात की. मुझे लगता है कि दशहरे के बाद एनडीए की बैठक होगी और उसमें सीट बंटवारे पर फैसला लिया जाएगा. देश में पीएम मोदी और बिहार में सीएम नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उन जैसा काम कोई और नहीं कर सकता है."

जीतन राम मांझी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, "तेजस्वी यादव अच्छे कामों को भी गलत नजर से देखते हैं और जनता को भ्रमित कर रहे हैं. चाहे वह संविधान का मुद्दा हो या एसआईआर या फिर बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दे हों, वे सिर्फ बातें करते हैं और उन्हें कुछ काम नहीं है.

बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का ऐलान

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दावा ऐसे समय में किया है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिवसीय बिहार दौरे पर थे. गृह मंत्री ने बिहार के अररिया दौरे के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने का ऐलान किया था. शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, "अररिया जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों से बांग्लादेशी घुसपैठियों को विधानसभा चुनाव के बाद भगाया जाएगा."

शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, "ये लोग अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा पर निकले थे, लेकिन हमारी सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी."

ये भी पढे़ं: Bihar Elections 2025: 'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान