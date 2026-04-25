धीरेंद्र शास्त्री ने कहा- बच्चे 4 पैदा करो, एक RSS को दो, अब जीतन राम मांझी बोले- 'आदमी को…'

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बयान दिया है कि बच्चे तो चार पैदा करो पर एक आरएसएस को दो. इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया आई है. शनिवार (25 अप्रैल, 2026) को जीतन राम मांझी गयाजी में थे. गयाजी के हरिदास सेमिनरी के प्रेक्षागृह में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था.

जीतन राम मांझी ने कहा, "आदमी को जनसंख्या बढ़ाने में या बच्चा पैदा करने में संकीर्णता व्यक्त नहीं करना चाहिए… सभी पेट लेकर पैदा नहीं होते हैं, हाथ और मस्तिष्क लेकर भी पैदा होते हैं. कौन बच्चा कितना बड़ा आदमी हो सकता है यह कहा नहीं जा सकता है."

'...तो सबका पालन-पोषण हो जाएगा'

केंद्रीय मंत्री ने कहा, "हम रोजगार पैदा करेंगे, ईमानदारी से समाज को चलाएंगे, तो सबका पालन-पोषण हो जाएगा. आज भारत की जनसंख्या मात्र 140 करोड़ है. जिस समय सिर्फ 60 करोड़ देवता होते थे उस समय भारत जगतगुरु कहलाता था. उस समय जनसंख्या पर इस तरह की रोक नहीं थी."

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा है?

बता दें कि नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने यह कहा कि बच्चे चार पैदा करो लेकिन एक स्वयंसेवक संघ (RSS) को दो. उनका यह बयान संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में आया है. नागपुर में भारत दुर्गा मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर बाबा ने आरएसएस की जमकर तारीफ की और इसी दौरान उक्त बयान भी दिया है जिस पर मांझी की प्रतिक्रिया आई है.

दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर जीतन राम मांझी ने कहा, "इससे साबित होता है कि एनडीए अच्छा काम कर रहा है. एनडीए के साथ दूसरे लोग आ रहे हैं. आज जो संशोधन विधेयक गिर गया है, बहुत लोगों को इससे मलाल है कि नहीं गिरना चाहिए था, इसलिए दूसरी पार्टी के लोग भी एनडीए में आ रहे हैं."

पप्पू यादव के द्वारा महिलाओं पर दिए गए बयान पर कहा, "महिला के खिलाफ अगर कोई भी बोलता है तो मैं उसकी भर्त्सना करता हूं. महिला हमारी परंपरा, संस्कृति और विकास का द्योतक है. हमारे प्राचीन काल में धन की लक्ष्मी और बुद्धि को देवी महिलाएं ही थीं. आज महिलाओं को दरकिनार कर दिया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कवायद शुरू कर दी है."