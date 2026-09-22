जमुई एनकाउंटर पर जीतन राम मांझी का बड़ा बयान, '...तो ठोके जाओगे'

जमुई में नाबालिगों से बदसलूकी के मामले में मुख्य आरोपी नंदन यादव के पुलिस मुठभेड़ में घायल होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट सरकार की कार्रवाई की सराहना करते हुए विपक्षी नेताओं से राजनीति से ऊपर उठकर घटना की वास्तविकता समझने की अपील की.

मांझी ने कहा कि वह सम्राट चौधरी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो कहा था, उसे पूरा किया. उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध करना नेताओं का फर्ज है और विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन यदि राजनीतिक विरोध के लिए दूसरा रास्ता अपनाया जाएगा तो उसका नतीजा कार्रवाई के रूप में सामने आएगा. जैसे कि जमुई की घटना हुई, तो फिर नतीजा यही होगा कि ठोके जाओगे, पिटाओगे.

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राहुल गांधी और तेजस्वी से अपील

मांझी ने कहा कि उन्हें आशंका है कि जमुई की कार्रवाई को किसी विशेष समाज के लोगों को निशाना बनाने से जोड़कर पेश किया जा सकता है. उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से अपील करते हुए कहा कि वे ऐसी भावनाओं से हटकर वास्तविकता को समझें और अपने समर्थकों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं से समाज की मुख्यधारा में रहकर सरकार का सहयोग करने को कहें.

जेल के आंकड़ों को लेकर किया दावा

मांझी ने अपने बयान में बिहार की जेलों में बंद आरोपियों को लेकर एक आंकड़ा भी पेश किया. उन्होंने दावा किया कि जेलों में करीब 70 प्रतिशत लोग एक विशेष समाज से आते हैं और हत्या, बलात्कार तथा जमीन कब्जे जैसे मामलों में भी बड़ी संख्या में लोग एक ही राजनीतिक दल से जुड़े हैं.

उन्होंने कहा कि जमुई मामले में पुलिस कार्रवाई के बाद उनके मन में पहले से बनी कुछ धारणाओं को बल मिला है. मांझी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर मामले की वास्तविकता और कानून की कार्रवाई को देखना चाहिए.

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