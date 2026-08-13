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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमांझी की मांग पूरी करेगी सरकार? अशोक चौधरी ने कह दी बड़ी बात

मांझी की मांग पूरी करेगी सरकार? अशोक चौधरी ने कह दी बड़ी बात

Bihar Liquor Prohibition Law: जेडीयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान अशोक चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे. पढ़िए उन्होंने सवालों के जवाब में क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 13 Aug 2026 04:44 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने बयान के बाद बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर बहस छिड़ गई है. जीतन राम मांझी की गुजरात मॉडल (Gujarat Model) वाली मांग पर जेडीयू के नेता और सरकार में मंत्री अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) ने गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को बड़ा बयान दिया.

जेडीयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी के बयान पर अशोक चौधरी ने कहा, "उनका अपना व्यू है. वो गठबंधन में हैं. उनकी अपनी भावना है. उनकी भावना पर सरकार में शामिल बाकी दल विचार-विमर्श करके जो निर्णय होगा वो लेंगे, लेकिन अभी शराबबंदी लागू है."

तेजस्वी यादव पर किया पलटवार

तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का खजाना खाली है. इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. वो भ्रम पैदा कर रहे हैं. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अशोक चौधरी ने मीडिया से पूछा कि हमारे यहां कौन सा काम रुका हुआ है? पेंशन नहीं मिल रही हो, सैलरी नहीं जा रही हो तो बताइए? 

यह भी पढ़ें- मल्लिकार्जुन खरगे के शुद्धिकरण वाले बयान पर चिराग पासवान, 'अगर उन्होंने…'

पूछा गया कि तेजस्वी यादव का कहना है कि उनको पांच महीने से वेतन नहीं मिला है. इस पर मंत्री ने कहा कि वो नहीं उठाए होंगे. हमको तो मिल रहा है. सबको मिल रहा है. तेजस्वी यादव के अलावा किसी विधायक ने नहीं कहा है कि हमको पांच महीने का वेतन नहीं मिला है. अशोक चौधरी ने तंज कसा कि उनका (तेजस्वी यादव) स्पेशल अकाउंट होगा. तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च पर अशोक चौधरी ने कहा, "अच्छी बात है. उनका वजन कम होगा." 

दूसरी ओर अशोक चौधरी ने कहा, "आज करीब 2,000 से अधिक नियुक्ति पत्र BPSC ने बांटे. हर विभाग में नियुक्तियां हुई हैं. सभी लोगों को शुभकामना और बधाई… हमारा 2025-2030 तक एक करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य रखा है." 

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है. हाजीपुर की घटना की पुलिस जांच कर रही है.

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 13 Aug 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Jitan Ram Manjhi Ashok Choudhary BIHAR NEWS
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