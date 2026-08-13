मांझी की मांग पूरी करेगी सरकार? अशोक चौधरी ने कह दी बड़ी बात

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Jitan Ram Manjhi) ने बयान के बाद बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर बहस छिड़ गई है. जीतन राम मांझी की गुजरात मॉडल (Gujarat Model) वाली मांग पर जेडीयू के नेता और सरकार में मंत्री अशोक चौधरी (Ashok Choudhary) ने गुरुवार (13 अगस्त, 2026) को बड़ा बयान दिया.

जेडीयू कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी के बयान पर अशोक चौधरी ने कहा, "उनका अपना व्यू है. वो गठबंधन में हैं. उनकी अपनी भावना है. उनकी भावना पर सरकार में शामिल बाकी दल विचार-विमर्श करके जो निर्णय होगा वो लेंगे, लेकिन अभी शराबबंदी लागू है."

तेजस्वी यादव पर किया पलटवार

तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार का खजाना खाली है. इस पर अशोक चौधरी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है. वो भ्रम पैदा कर रहे हैं. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. अशोक चौधरी ने मीडिया से पूछा कि हमारे यहां कौन सा काम रुका हुआ है? पेंशन नहीं मिल रही हो, सैलरी नहीं जा रही हो तो बताइए?

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पूछा गया कि तेजस्वी यादव का कहना है कि उनको पांच महीने से वेतन नहीं मिला है. इस पर मंत्री ने कहा कि वो नहीं उठाए होंगे. हमको तो मिल रहा है. सबको मिल रहा है. तेजस्वी यादव के अलावा किसी विधायक ने नहीं कहा है कि हमको पांच महीने का वेतन नहीं मिला है. अशोक चौधरी ने तंज कसा कि उनका (तेजस्वी यादव) स्पेशल अकाउंट होगा. तेजस्वी यादव के लोकभवन मार्च पर अशोक चौधरी ने कहा, "अच्छी बात है. उनका वजन कम होगा."

दूसरी ओर अशोक चौधरी ने कहा, "आज करीब 2,000 से अधिक नियुक्ति पत्र BPSC ने बांटे. हर विभाग में नियुक्तियां हुई हैं. सभी लोगों को शुभकामना और बधाई… हमारा 2025-2030 तक एक करोड़ नौकरी रोजगार का लक्ष्य रखा है."

बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है. हाजीपुर की घटना की पुलिस जांच कर रही है.

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