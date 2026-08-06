झारखंड छात्र आंदोलन: पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'हेमंत सोरेन ने…'

झारखंड में JPSC, JSSC CGL और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. कई छात्र भूख हड़ताल पर हैं. बिरसा फिजिकल एकेडमी के तहत झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं का एक समूह प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में आया है. इस बीच सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) ने आज (गुरुवार) बड़ा बयान दिया है.

हेमंत सोरेन ने टीम बनाई: पप्पू यादव

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "झारखंड में हमारे अध्यक्ष जा चुके हैं, वहां वार्ता चल रही है. हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वार्ता के लिए टीम बना दी है. यहां लाठी-गोली चल रही है वहां परिवार की तरह वार्ता चल रही है… हर कीमत पर दोषियों को सजा मिलनी चाहिए."

झारखंड को लेकर बीजेपी हमलावर

झारखंड में छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी हमलावर है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भोजपुरी में तंज कसा है, "जे कहता कि विपक्ष छात्र के खातिर आवाज उठाइल ओकरा के बता दी कि संसद में हंगामा करे वाला इ लोग के आंख में झारखंड के समय पट्टी बंध गईल. ई लोगन के 'छात्र प्रेम' सुविधा आ राजनीतिक लाभ पर टिकल बा."

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दूसरी ओर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, "पेपर लीक हुआ है छात्रों के हितों के साथ खिलवाड़ किया गया है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां कहां हैं? जंतर-मंतर पर तो इस्तीफा मांग रहे थे. झारखंड में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? झारखंड में इनकी सरकार है… तो खाने के दांत कुछ और हैं और दिखाने के दांत कुछ और हैं…"

बता दें कि JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं. विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल विरोध कर रहे छात्रों से मिल चुका है. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो से बातचीत की है. उनका हाल-चाल जाना है. प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कई छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं.

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