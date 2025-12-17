जहानाबाद में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं से छेड़खानी करने का आरोप लगा है. एक नहीं बल्कि तीन-तीन छात्राओं ने यह आरोप लगाया है जिसके बाद बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को स्कूल में खूब हंगामा हुआ. छात्राओं के परिजन स्कूल पहुंच गए और बवाल काट दिया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस पहुंची. इसके बाद स्थिति को संभाला गया. इस मामले को लेकर नगर थाने में पीड़ित बच्चियों की ओर से एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है. फिलहाल इस मामले पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं. बताया जाता है कि प्रधानाध्यापक पर पहले भी छेड़खानी का आरोप लगता रहा है.

उर्दू कन्या मध्य विद्यालय का है मामला

यह पूरा मामला जहानाबाद शहर के बीच मलहचक मोड़ के समीप स्थित उर्दू कन्या मध्य विद्यालय का है. परिजनों की मानें तो प्रधानाध्यापक महीनों से छात्राओं के साथ छेड़छाड़ कर रहा था. छात्राओं ने जब पूरी घटना परिजनों को बताई तो वे लोग आक्रोशित हो उठे. इसके बाद बुधवार को स्कूल पर पहुंच गए. लोगों ने प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

स्थिति की गंभीरता का देखते हुए स्कूल के आसपास पुलिस तैनात दिखी. खबर लिखे जाने तक पीड़ित छात्राओं के बयान पर नगर थाने में एफआईआर दर्ज की जा रही थी. सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग के अधिकारी नरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे. शिक्षा विभाग के अधिकारी या पुलिस ने अभी इस मामले में कुछ नहीं बताया है. जांच के बाद ही पता चलेगा कि आरोपों में कितना दम है.

स्कूल में ही प्रिंसिपल ने लगाया है बेड

छात्राओं ने तो यहां तक कहा है कि प्रधानाध्यापक ने स्कूल के कमरे में अवैध तरीके से बेड भी लगा रखा है. अब देखना होगा कि इस बार इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है. इस बाबत एसपी विनीत कुमार ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि पीड़ित छात्राओं के आवेदन के आधार पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करेगी. इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग को भी अपने स्तर कार्रवाई करनी है.

