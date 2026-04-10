जहानाबाद: स्कूल कैंटीन का गार्ड ही निकला मासूम का कातिल, कुकर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार

बिहार के जहानाबाद जिले के कड़ौना थाना क्षेत्र स्थित मुठेर-लोदीपुर गांव के पास संचालित गुरुकुल हॉस्टल में मासूम छात्र की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने एक-एक कड़ियों को जोड़ते हुए असली दरिंदे को पकड़ लिया है. मासूम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अप्राकृतिक यौनाचार की पुष्टि हुई है, जिसके बाद साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसकी धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई थी.

दरअसल जहानाबाद के कड़ौना थाना के क़नौदी स्थित गुरुकुल स्कूल में विगत रविवार की रात 5 वर्षीय छात्र की दुष्कर्म के बाद ब्लेड से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि इस जघन्य अपराध को कैंटीन गार्ड मुकेश उर्फ सुदामा ने अंजाम दिया था. घटना के वक्त आरोपी शराब के नशे में धुत था.

हत्या में इस्तेमाल धारदार ब्लेड भी बरामद

पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार ब्लेड भी बरामद कर लिया है. पकड़ा गया आरोपी पाली थाना क्षेत्र के बेमभई गांव का रहने वाला है, जिसे जेल भेज दिया गया है. ​जांच में यह बात सामने आई है कि गार्ड की पत्नी उसे पहले ही छोड़ चुकी थी. इस वजह से हॉस्टल के बच्चे उसे अक्सर नपुंसक कहकर चिढ़ाते थे, जिससे वह मानसिक कुंठा का शिकार था. साथ ही, कुछ समय पहले हॉस्टल संचालक से उसका विवाद हुआ था. आरोपी ने हॉस्टल को बदनाम कर उसे बंद कराने की गहरी साजिश रची थी.

मासूम के साथ गार्ड ने किया जबरन कुकर्म

एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि ​रविवार की रात हॉस्टल के बच्चे टीवी देख रहे थे. जैसे ही टीवी बंद हुआ, गार्ड ने मासूम बच्चे को बहला-फुसलाकर चुपके से अपने कमरे में बुला लिया. वहां उसने मासूम के साथ जबरन कुकर्म किया. जब बच्चा चीखने-चिल्लाने लगा, तो पकड़े जाने के डर से गार्ड ने धारदार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी और शव को सीढ़ी पर फेंक दिया.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और मामले में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है. बहरहाल जहानाबाद के गुरुकुल स्कूल के हॉस्टल में पांच वर्षीय छात्र के दुष्कर्म और उसके बाद निर्मम तरीके से हत्या आवासीय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए है.