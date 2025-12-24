JDU ने क्यों लिखा बिहार के DGP को पत्र? तेजस्वी यादव और उनके करीबी का जिक्र, कर दी ये मांग

जेडीयू के एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बुधवार (24 दिसंबर, 2025) को बिहार के डीजीपी को पत्र लिखा. इसमें उन्होंने जिक्र किया है कि बिहार विधानमंडल सत्र चालू रहने के दौरान तेजस्वी यादव के संबंध में मीडिया से सूचना मिली कि वो विदेश गए हैं. उनके साथ हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत खान भी है जो यूपी के बलरामपुर का रहने वाला है. विदेश यात्रा में देवा गुप्ता के सम्मिलित होने की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने पत्र के जरिए अनुरोध किया है कि तेजस्वी यादव के साथ विदेश गए आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति पर नजर रखी जाए.

डीजीपी को पत्र लिखने वाले जेडीयू एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एबीपी न्यूज़ से कहा कि उन्हें आशंका है कि तेजस्वी यादव अपने विदेश दौरे पर रमीज रेमत खान को साथ ले गए हैं. चुनावी परिणाम के बाद तेजस्वी यादव गुमशुदा हैं. उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया था कि रमीज नेमत खान जो कि यूपी में गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है, गुंडा है, वह तेजस्वी यादव के साथ रह रहा है.

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव या आरजेडी ने इसका खंडन भी अभी तक नहीं किया और यह भी जानकारी मिली कि 28 मामलों का आरोपी देवा गुप्ता जो मोतिहारी से आरजेडी का उम्मीदवार भी रहा है वो भी साथ है. अगर रमीज खान तेजस्वी यादव के साथ विदेश दौरे पर जा सकता है तो देव गुप्ता भी जा सकता है, इसलिए हमने डीजीपी से अनुरोध किया है कि देवा पर भी कड़ी नजर रखिए.

'आरजेडी ने क्यों नहीं की कार्रवाई?'

उन्होंने आगे कहा कि अगर देव गुप्ता फरारी है और एक लाख का इनामी है तो इस पर आरजेडी ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? दोनों लोगों पर कार्रवाई आरजेडी नहीं कर रही, इसलिए आशंका है कि यह तेजस्वी यादव के साथ हैं. नीरज कुमार ने कहा कि निश्चित तौर पर अगर दोनों तेजस्वी के साथ हैं तो तेजस्वी पर भी कार्रवाई होगी.

आरजेडी की ओर से किया गया पलटवार

जेडीयू के इस पत्र और बड़े आरोप पर आरजेडी की ओर से पलटवार किया गया है. आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू अपनी पार्टी की चिंता करें. जेडीयू को चिंता सता रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का उन पर दबाव है. यह तेजस्वी फोबिया से ग्रसित हैं. बिहार में अपराधियों पर लगाम सरकार लगा नहीं पा रही और तेजस्वी यादव के साथ कौन है कहां है इसकी चिंता क्यों कर रहे हैं?

देवा गुप्ता पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देवा गुप्ता हो या कोई और जब चुनाव में हलफनामा में दिया तो बिहार की पुलिस क्या सोई हुई थी? पुलिस चुनावी माहौल में कहां थी?

यह भी पढ़ें- JDU से निशांत होंगे अगले CM? सियासी चर्चा के बीच RJD का सनसनीखेज दावा, 'नीतीश कुमार…'