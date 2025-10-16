Bihar Election के लिए जदयू ने जारी की 44 कैंडिडेट्स की लिस्ट, इन सीटों पर उतारे मुस्लिम उम्मीदवार
JDU Candidates List: नीतीश कुमार की JDU ने बिहार चुनाव के लिए 44 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, जिसमें केसरिया से शालिनी मिश्रा और शिवहर से श्वेता गुप्ता शामिल हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में केसरिया से शालिनी मिश्रा, शिवहर से श्वेता गुप्ता और सुरसंड सीट के लिए नागेंद्र राउत को टिकट दिया गया है. जेडीयू की इस लिस्ट में 4 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं.
जेडीयू की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट में ये हैं नाम-
जमा खान से चैनपुर
चेतन आनंद से नवीनगर
महाबली सिंह से काराकाट
सबा जफर से आमौर
मंजर आलम से जोखी हाट
सगुफ्ता अजीम से अररिया
शालिनी मिश्रा से केसरिया
श्वेता गुप्ता से शिवहर
सतीश साह से लौकहा
चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से जहानाबाद
ऋतुराज कुमार से घोसी
वशिष्ठ सिंह से करगहर
वाल्मीकिनगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकु सिंह
सिकटा से समृद्ध वर्मा
नरकटिया से विशाल साह
सुरसंड से नागेन्द्र राऊत
रुन्नीसैदपुर से पंकज मिश्रा
हरलाखी से सुधांशु शेखर
बाबूबरही से मीना कामत
फुलपरास से शीला मंडल
निर्मली से अनिरूद्ध प्रसाद यादव
पिपरा से राम विलास कामत
सुपौल से विजेन्द्र प्रसाद यादव
त्रिवेणीगंज (अ.जा.) से सोनम रानी सरदार
रानीगंज (अ.जा.) से अचमित ऋषिदेव
अररिया से शगुफ्ता अजीम
जोकीहाट से जनाब मंजर आलम
ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल
अमौर से सबा जफर
रूपौली से कलाधर मंडल
धमदाहा से लेशी सिंह
कदवा से दुलालचंद्र गोश्वामी
मनिहारी (अ.ज.जा.) से शंभु सुमन
बरारी से विजय सिंह निषाद
गोपालपुर से बुलो मंडल
बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के लिए जनता दल (यूनाइटेड) की दूसरी सूची जारी।— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 16, 2025
सभी प्रत्याशियों को ढेरों बधाई व शुभकामनाएं।#Bihar #JDU #JanataDalUnited#BiharElections pic.twitter.com/c6XUriMFqV
सुल्तानगंज से डॉ. ललीत नारायण मंडल
कहलगांव से शुभानंद मुकेश
अमरपुर से जयंत राज
धोरैया (अ.जा.) से मनीष कुमार
बेलहर से मनोज यादव
चैनपुर से मो० जमा खान
करगहर से बशिष्ठ सिंह
काराकाट से महाबली सिंह
नोखा से नागेन्द्र चन्द्रवंशी
कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा
जहानाबाद से चंद्रेश्वर चन्द्रवंशी
घोसी से ऋतुराज कुमार
नबीनगर से चेतन आनंद
रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह
JDU के कुल 101 उम्मीदवार तय
नीतीश कुमार की जेडीयू ने पहली लिस्ट में 57 और दूसरी लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ एनडीए की सीट शेयरिंग में मिलीं 101 सीटों की संख्या पूरी होती है. यानी जेडीयू के सारे सैनिक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं.
