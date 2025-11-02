हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहाररात 12 बजे बाढ़ पहुंचे 140 पुलिसकर्मी, 12:15 पर अरेस्ट...बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन

रात 12 बजे बाढ़ पहुंचे 140 पुलिसकर्मी, 12:15 पर अरेस्ट...बाहुबली अनंत सिंह की गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन

Anant Singh Arrested: मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को बिहार पुलिस ने 1 नवंबर की आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है. इस खबर में जानें अनंत सिंह के गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन.

By : नीतु कुमारी | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 02 Nov 2025 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की सियासत में 1 नवंबर की देर रात एक बार फिर फिल्मी अंदाज में बड़ा ड्रामा देखने को मिला. JDU उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने मोकामा हत्याकांड मामले में उनके बाढ़ स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया.

दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़े इस केस में हुई यह गिरफ्तारी चुनावी माहौल में हलचल मचा गई है. क्योंकि मोकामा विधानसभा सीट पर पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, ऐसे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने राजनीतिक समीकरणों को एक तगड़ा झटका दे दिया है.

अनंत सिंह के गिरफ्तारी की टाइमलाइन

बाहुबाली नेता अनंत सिंह को गिरफ्तार करने बिहार पुलिस रात 12 बजे बाढ़ में उनके घर के बाहर करीब 140 पुलिसकर्मी पहुंची. 12:15 पर उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है. इस ऑपरेशन की अगुवाई पटना SSP कार्तिकेयन शर्मा ने खुद की है. गिरफ्तारी के बाद 12:25 बजे उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के लिए रवाना कर दिया जाता है. 

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस काफिले में 12 से 13 गाड़ियां शामिल रहती हैं. लगभग 1:45 बजे अनंत को पटना लाकर एक गुप्त स्थान पर रखा जाता है. इस दौरान गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया.

पुलिस ने अनंत के दो समर्थकों- मणिकांत ठाकुर और रंजीत को भी हिरासत में लिया है. आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी. सूत्रों के अनुसार, अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए पटना पुलिस की टीम एक्शन में है. बख्तियारपुर, बाढ़, मोकामा टाल इलाकों में छापेमारी की जा रही है.

दुलारचंद यादव की हत्या और बढ़ता तनाव

30 अक्टूबर की शाम पटना से सटे मोकामा के घोसवारी में गोलियों की आवाज गूंजी और जनसुराज समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई. वह जनसुराज के प्रचार अभियान में शामिल थे और बताया जाता है कि घटना के वक्त अनंत सिंह के काफिले के पास मौजूद थे. इस हत्या के बाद माहौल गर्म हो गया और FIR में अनंत सिंह और उनके समर्थकों के नाम शामिल किए गए. मृतक परिवार ने आरोप लगाया, “छोटे सरकार ने ही दादा की हत्या कराई.” हालांकि, अनंत सिंह ने इन आरोपों को साजिश बताया और कहा कि ये सब सूरजभान की योजना है.

मोकामा का चुनावी रण और सन्नाटा

मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू से अनंत सिंह, राजद से वीणा देवी और जनसुराज से पीयूष प्रियदर्शी मैदान में हैं. दुलारचंद की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद यहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. चुनाव प्रचार धीमा पड़ गया है और सन्नाटा पसरा है. अनंत सिंह को उनकी फेवरिट सफेद पैंट-शर्ट में गिरफ्तार किया गया, जो उनके लिए कोई नई बात नहीं है. लेकिन इस बार हालात चुनाव से ठीक पहले बदल गए हैं. बिहार की राजनीति एक बार फिर उस मोड़ पर पहुंच गई है, जहां कानून, अपराध और चुनाव की त्रिकोणीय लड़ाई आमने-सामने है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 08:28 AM (IST)
Tags :
Mokama News Anant Singh BIHAR NEWS Dular Chand Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
इंडिया
मल्लिकार्जुन खरगे की RSS को प्रतिबंधित करने की मांग पर अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
खरगे की RSS को प्रतिबंधित करने की मांग पर अमित शाह का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
शिक्षा
भारत में 75 प्रतिशत स्टार्ट-अप का सपना देख रहे युवा, सही दिशा न मिलना बन रही बड़ी चुनौती
भारत में 75 प्रतिशत स्टार्ट-अप का सपना देख रहे युवा, सही दिशा न मिलना बन रही बड़ी चुनौती
जनरल नॉलेज
कैसे हुआ QR कोड का आविष्कार, आज तक इसे क्यों नहीं किया गया पेटेंट?
कैसे हुआ QR कोड का आविष्कार, आज तक इसे क्यों नहीं किया गया पेटेंट?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget