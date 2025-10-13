बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की दूसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी, सिवान के फेमस डॉक्टर समेत ये होंगे उम्मीदवार
Jan Suraaj Second Candidate List: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की दूसरी उम्मीदवार सूची भी जारी हो गई है. इस लिस्ट में 65 प्रत्याशियों के नाम हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने कमर कस ली है. जन सुराज के 65 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है. इसके लिए पार्टी की ओर से दूसरी आधिकारिक उम्मीदवार सूची जारी कर दी गई है. इस लिस्ट में शिवहर, भागलपुर, नरपतगंज, इस्लामपुर जैसी बड़ी सीटों के नाम शामिल हैं.
जन सुराज से सिवान के चर्चित डॉक्टर शाहनवाज आलम बडहड़ीया विधानसभा से उम्मीदवार होंगे. इसके अलावा, भागलपुर से अभयकांत झा,
शिवहर से नीरज सिंह, नरकटिया से लालाबाबू यादव, कल्याणपुर से मंतोष सहनी, संदेश से राजीव रंजन सिंह, बाजपट्टी से आजम अनवर हुसैन, हरलाखी से रत्नेश्वर ठाकुर, नरपतगंज से जनार्दन यादव और इस्लामपुर से तनुजा कुमारी को टिकट दिया गया है.
राघोपुर में अभियान चला रहे प्रशांत किशोर
विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी नीत सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी ‘इंडिया’ गठबंधन सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, वहीं जन सुराज पार्टी ने बढ़त बनाए रखी है. जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शनिवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव के गृह क्षेत्र राघोपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की.
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री मंगल पांडे इन दिनों दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जहां वे शीर्ष नेताओं और सहयोगी दलों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं.
जायसवाल ने दिल्ली में संवाददाताओं से कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सोशल मीडिया पर सीट बंटवारे को लेकर काल्पनिक आंकड़े प्रसारित किए जा रहे हैं. हमारे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर दुख जताते हुए ट्वीट किया है. स्पष्ट कर दूं कि बातचीत अभी जारी है और घोषणा कल तक होने की संभावना है."
राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया में आई उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी थी जिनमें कहा गया था कि उनकी पार्टी को 243 सदस्यीय विधानसभा में एकल अंक यानी 10 से कम सीट दी जा सकती हैं.
