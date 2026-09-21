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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'बिहार में बेशर्म निट्ठलों की सरकार', जमुई छेड़छाड़ मामले पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

'बिहार में बेशर्म निट्ठलों की सरकार', जमुई छेड़छाड़ मामले पर भड़कीं रोहिणी आचार्य

जमुई में नाबालिग से कथित छेड़छाड़ के वायरल वीडियो पर रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार और बीजेपी को घेरा. उन्होंने कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए. मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हैं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 21 Sep 2026 05:32 PM (IST)
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बिहार के जमुई में नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ और वायरल वीडियो पर अब सियासत शुरू हो गई है. इसी बीच आरजेडी नेता और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है. 

रोहिणी ने सोशल मीडिया पर जमुई की घटना से जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए बिहार की मौजूदा सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर स्थिति चिंताजनक है. रोहिणी ने अपने पोस्ट में सरकार को निशाने पर लेते हुए कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग पर सवाल खड़े किए.

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‘सरकार के शासन में कानून व्यवस्था बदहाल’

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में जमुई की घटना को बेहद शर्मनाक बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि घटना बिहार में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति को उजागर करती है. उन्होंने सरकार के ‘सुशासन’ और ‘बेटी बचाओ’ जैसे नारों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके बावजूद लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं.

भगवा गमछे का जिक्र कर किया राजनीतिक हमला

आरजेडी नेता ने वीडियो में नजर आ रहे आरोपियों को लेकर ‘भगवा गमछे’ का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों ने सड़क पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और खींचातानी की. रोहिणी ने लिखा- हैवानियत और दरिंदगी की कोशिश यह साबित करती है कि बिहार में अपराधियों के दिल से कानून और पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है.

तीन आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पुलिस POCSO के साथ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है. महिला SDPO दीप्ति मोनाली के नेतृत्व में SIT गठित की गई है. अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. पुलिस ने वायरल वीडियो को टेकडाउन कराने की कार्रवाई शुरू की है और लोगों से वीडियो को शेयर या दोबारा वायरल नहीं करने की अपील की है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 21 Sep 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
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