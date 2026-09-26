जमुई छेड़छाड़ की घटना पर BJP प्रवक्ता कुंतल कृष्ण बोले- 'बिहार में कानून...'

बिहार के जमुई कांड को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है. जमुई की घटना घटना पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का बड़ा बयान सामने आया है. बीजेपी प्रवक्ता ने विपक्ष पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. उन्होंने विपक्ष पर इस घटना को लेकर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है. बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि बिहार में कानून का राज है. अलग-अलग जिलों में लड़कियों से बदसलूकी के वायरल वीडियो पर पुलिस एक्शन हो रहा है.

महिलाओ-बालिकाओं की सुरक्षा सर्वोपरि- कुंतल कृष्ण

उन्होंने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. ऐसा नहीं है कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच शुरू कर रही है, पुलिस अलर्ट है. अलग-अलग जिलों में विभिन्न 36 IPS अधिकारियों को प्रभारी बना गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रहे. महिलाओं-बालिकाओं की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है.

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सीएम कार्यालय के आंशुलिपिक कर्मचारी पर दर्ज हुआ मामला

बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने अपने आंशुलिपिक कर्मचारी सागर प्रसाद पर जमुई पीड़िता परिवार का फोटो मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल पर डालने को लेकर सचिवालय थाना में मामला दर्ज कराया है. उसने गलती की, सीएम सम्राट चौधरी ने खुद इसका संज्ञान लिया है.

विपक्ष पर लगाया ओछी राजनीति करने का आरोप

उन्होंने कहा कि विपक्ष का यह कह रहा कि उस कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जो गलत है. सीएम पर सम्राट चौधरी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई हो, इस्तीफा दें, विपक्ष ये मांग कर रहा है. इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है. राजद अपने जंगलराज को याद कर ले, तब क्या हालात थे. आज सुशासन स्थापित है.

आपको बता दें कि, बीते दिनों बिहार के जमुई जिले में बीते दिनों कपल के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है. हालांकि, वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है. वहीं विपक्ष भी इस घटना को लेकर सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए है.

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