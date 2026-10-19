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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल

मुझे उल्टी आती है... धोनी ने झूला झूलने से किया मना, अनंत अंबानी के साथ मेले का वीडियो वायरल

महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अनंत अंबानी ब्रेक डांस झूला झूल रहे हैं. धोनी साइड में खड़े होकर ये सब देख रहे हैं, फिर उनसे झूलने के लिए पूछा जाता है तो वो बहाना बना दे रहे हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Oct 2026 02:28 PM (IST)
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अनंत अंबानी 'ब्रेक डांस' झूले में झूल रहे थे, इस दौरान उनकी पत्नी राधिका भी झूले में थीं. महेंद्र सिंह धोनी साइड में खड़े होकर एन्जॉय कर रहे थे, वह सभी को झूला झूलते हुए देख रहे थे. किसी ने उनसे झूलने के लिए कहा. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि धोनी ने ये कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें उल्टी आती है या उल्टी आ जाएगी.

गुजरात के जामनगर में स्थित रिलायंस टाउनशिप में नवरात्रि का भव्य उत्सव मनाया जा रहा है. वहां कई झूले लगे हुए हैं, पूरा मेला लगा है. रविवार शाम एमएस धोनी अपनी पत्नी के साथ मेले में गए, जहां अनंत अंबानी उनकी पत्नी राधिका अंबानी और उनके कई करीबी लोग मौजूद थे. अनंत ने ब्रेक डांस पर झूला झूला, जिसमें धोनी ने भी जाने से मना कर दिया.

एमएस धोनी वाइट टीशर्ट, नीले रंग की जींस पहने मेले में पहुंचे थे। उनकी पत्नी साक्षी भी साथ में थीं. एक वायरल वीडियो में अनंत ब्रेक डांस झूले में झूल रहे हैं. सभी खूब एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन धोनी इस झूले में नहीं चढ़े. किसी ने उनसे झूलने के लिए भी कहा, शायद ये अनंत अंबानी या राधिका ने पूछा था. इस पर धोनी ने हाथों से इशारा करते हुए कहा कि उन्हें उल्टी आती है. या यूं कि उल्टी आ जाएगी, लेकिन धोनी ने इस झूले पर चढ़ने से मना कर दिया.

ड्रैगन झूले में झूले धोनी

एमएस धोनी इस दौरान ड्रैगन झूले (नांव वाला झूला) में झूले. उन्होंने इस नवरात्रि उत्सव मेले में खूब एन्जॉय किया। उनका एक और वीडियो आया, जिसमें वह अपनी पत्नी साक्षी से मजाक करते हुए दिख रहे हैं.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Oct 2026 01:52 PM (IST)
Tags :
MS DHONI Ananat Ambani
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