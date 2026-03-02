बिहार के गोपालगंज में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरा, भागे-भागे सिधवलिया पहुंचे DM

बिहार में एक बार फिर निर्माणाधीन पुल गिर गया है. मामला गोपालगंज का है. सिधवलिया प्रखंड के गंगवा गांव में घोघारी नदी पर बन रहा आरसीसी पुल ढलाई के बाद अचानक गिर गया. करीब दो करोड़ 89 लाख की लागत से इसे बनाया जा रहा था. अब घटना के बाद इस पुल की गुणवत्ता पर लोग सवाल उठा रहे हैं.

बताया जा रहा है कि बीते रविवार को ही यह हादसा हुआ है. दरअसल, यह पुल दो स्पैन का बन रहा था. एक हिस्सा पहले से तैयार था. दूसरे हिस्से की ढलाई हो गई थी. इसके बाद वह गिरा है. करीब 29 मीटर का यह लंबा पुल तैयार हो रहा था. इसे मोतिहारी के बापूधाम कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाया जा रहा था.

ग्रामीणों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग

स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में घटिया सामग्री और कमजोर सरिया का इस्तेमाल किया गया था जिसके कारण ढलाई के समय ही पुल का हिस्सा गिर गया. ग्रामीणों ने निर्माण एजेंसी और संबंधित विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की.

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. फिलहाल निर्माण कार्य को रोक दिया गया है. घटना के बाद खुद आज (सोमवार) गोपालगंज के डीएम मौके पर पहुंचे.

क्या बोले गोपालगंज के डीएम?

गोपालगंज के डीएम ने कहा कि कल हमको शाम में सूचना मिली. इसके बाद सिधवलिया सीओ से पुष्टि कराई. उन्होंने बताया कि दो स्पैन का पुल बन रहा था. एक स्पैन पहले सा ढाला हुआ था. दूसरे की ढलाई हुई थी. जो ताजा स्पैन था उसकी शटरिंग गिरने से पुल का हिस्सा गिर गया. मैंने कल एक टीम बनाई है जिसमें एक चीफ इंजीनियर हैं जिनको अध्यक्ष बनाया गया है. इसकी स्वतंत्र जांच कराई जाएगी. बार-बार पुल गिरना एक गंभीर विषय है. ज्यादा दोषी हमारे पदाधिकारी हैं जिनके पर्यवेक्षण में यह कार्य हो रहा है.

