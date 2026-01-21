VIDEO: शख्स को मारने के लिए बढ़े पवन सिंह, बोले- 'डोंट डिस्टर्ब मी, बहुत सालों बाद आज…'

भोजपुरी के पावरस्टर पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कुछ दिनों पहले तक उनकी तीसरी शादी करने की चर्चा थी तो अब एक उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वे किसी शख्स को मारने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी का है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

कहा जा रहा है कि ये वीडियो भोजपुरी के सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन का है. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को गुंजन सिंह ने यूपी के लखनऊ में जन्मदिन की पार्टी दी थी. इसमें पवन सिंह पहुंचे थे. पार्टी में एक्ट्रेस महिमा सिंह भी नजर आईं. भोजपुरी के सिंगर और राइटर विजय चौहान के साथ शिल्पी राज भी पहुंचीं थीं.

'कौन हो तुम… मुझे सुनने दो'

वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंच से शिल्पी राज और विजय चौहान गाना गा रहे हैं. इस दौरान कुछ लोग मंच के नीचे जहां पवन सिंह भी थे वहां आकर नाचने लगे, जिन्हें खुद पवन सिंह और उनके सिक्योरिटी ने हटने के लिए कहा. इसके बाद पवन सिंह माइक ले लेते हैं. कहते हैं, "आज न बहुत सालों के बाद मेरा मन हुआ है… मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा… हैलो, हैलो… कौन हो तुम… मुझे सुनने दो…डोंट डिस्टर्ब मी…"

मामला इतना बढ़ गया कि आसपास मौजूद लोगों और सिक्योरिटी को बीच-बचाव करना पड़ा. किसी तरह पवन सिंह को शांत कराया गया. कुछ लोग कैमरा बंद करो… कैमरा बंद करो… कहने लगते हैं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

हालांकि इस वीडियो में ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पवन सिंह को इतना गुस्सा आ गया. हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो मंच के नजदीक चले गए हों और नाचने लगे हों, इसको लेकर पवन सिंह नाराज हो गए हों. फिलहाल इस पूरे मामले पर पवन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. पवन सिंह की कथित तीसरी शादी को लेकर सवाल चल ही रहे थे कि अब वे (पवन सिंह) एक नए विवाद में फंस गए हैं.

