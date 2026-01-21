हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
VIDEO: शख्स को मारने के लिए बढ़े पवन सिंह, बोले- 'डोंट डिस्टर्ब मी, बहुत सालों बाद आज…'

Pawan Singh Video: वायरल हो रहा ये वीडियो भोजपुरी के सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन का बताया जा रहा है. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को गुंजन सिंह ने लखनऊ में जन्मदिन की पार्टी दी थी.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Jan 2026 11:37 AM (IST)
भोजपुरी के पावरस्टर पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कुछ दिनों पहले तक उनकी तीसरी शादी करने की चर्चा थी तो अब एक उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें वे किसी शख्स को मारने के लिए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो एक बर्थडे पार्टी का है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

कहा जा रहा है कि ये वीडियो भोजपुरी के सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन का है. मंगलवार (20 जनवरी, 2026) को गुंजन सिंह ने यूपी के लखनऊ में जन्मदिन की पार्टी दी थी. इसमें पवन सिंह पहुंचे थे. पार्टी में एक्ट्रेस महिमा सिंह भी नजर आईं. भोजपुरी के सिंगर और राइटर विजय चौहान के साथ शिल्पी राज भी पहुंचीं थीं. 

'कौन हो तुम… मुझे सुनने दो'

वीडियो में साफ दिख रहा है कि मंच से शिल्पी राज और विजय चौहान गाना गा रहे हैं. इस दौरान कुछ लोग मंच के नीचे जहां पवन सिंह भी थे वहां आकर नाचने लगे, जिन्हें खुद पवन सिंह और उनके सिक्योरिटी ने हटने के लिए कहा. इसके बाद पवन सिंह माइक ले लेते हैं. कहते हैं, "आज न बहुत सालों के बाद मेरा मन हुआ है… मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा… हैलो, हैलो… कौन हो तुम… मुझे सुनने दो…डोंट डिस्टर्ब मी…"

मामला इतना बढ़ गया कि आसपास मौजूद लोगों और सिक्योरिटी को बीच-बचाव करना पड़ा. किसी तरह पवन सिंह को शांत कराया गया. कुछ लोग कैमरा बंद करो… कैमरा बंद करो… कहने लगते हैं. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है. 

हालांकि इस वीडियो में ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पवन सिंह को इतना गुस्सा आ गया. हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग जो मंच के नजदीक चले गए हों और नाचने लगे हों, इसको लेकर पवन सिंह नाराज हो गए हों. फिलहाल इस पूरे मामले पर पवन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. पवन सिंह की कथित तीसरी शादी को लेकर सवाल चल ही रहे थे कि अब वे (पवन सिंह) एक नए विवाद में फंस गए हैं.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 21 Jan 2026 11:32 AM (IST)
Pawan Singh BIHAR NEWS
