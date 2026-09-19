TMC के संकट में गिरिराज की एंट्री, ममता-राहुल पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और पारंपरिक चुनाव चिह्न पर चुनाव आयोग की रोक के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल के लोग डर और अपराध के माहौल में रह रहे थे. गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ करते हुए इसे ‘खुला राम-राज्य’ बताया है.

गिरिराज सिंह की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब चुनाव आयोग ने TMC के भीतर चल रहे संगठनात्मक विवाद के बीच पार्टी के मूल नाम ‘All India Trinamool Congress’ और पारंपरिक ‘फूल और घास’ चुनाव चिह्न के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. आयोग ने ममता बनर्जी के गुट को ‘Mamata All India Trinamool Congress’ नाम और ‘Football Player’ चिन्ह दिया है. दूसरे गुट को ‘Democratic Trinamool Congress’ नाम और ‘Envelope’ चिन्ह आवंटित किया गया है.

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ममता सरकार पर अपराध का लगाया आरोप

गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में लोगों का ‘दम घुट रहा था’ और राज्य में अपराध व कथित वसूली का माहौल था. उन्होंने दावा किया कि लोग डरे-सहमे हुए थे. इसके विपरीत उन्होंने सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार को ऐसा शासन बताया, जहां लोग खुलकर सांस ले सकते हैं.

#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Giriraj Singh says, "... The people there are now breathing freely; under Mamata Banerjee's rule, they were gasping for breath—held in a stranglehold. The atmosphere was rife with crime. People were terrified and intimidated... Today, Suvendu… pic.twitter.com/AkTYZ4wkL5 — ANI (@ANI) September 19, 2026

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सकारात्मक बातें नहीं करते और उनकी सोच ‘दूषित’ है. गिरिराज ने राहुल गांधी की तुलना ऐसे ‘रोबोट’ से की, जो वही बोलता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया हो. उन्होंने कांग्रेस में समय-समय पर हुए विभाजन का भी जिक्र किया और TMC की राजनीतिक उत्पत्ति को कांग्रेस से जोड़ते हुए राहुल गांधी पर सवाल उठाए.

बंगाल की राजनीति में बढ़ा सियासी तनाव

TMC के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति में बयानबाजी तेज है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी भी TMC के संकट को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साध चुके हैं और चुनाव आयोग के फैसले में BJP की भूमिका से इनकार किया है. इस बीच ममता बनर्जी ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

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