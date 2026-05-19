US-ईरान युद्ध पर RJD सांसद बोले, 'लड़ाई एक महीने और चली तो जय श्री राम भुला जाइएगा'

जहानाबाद से आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव (Surendra Prasad Yadav) ने बड़ा बयान दिया है. उनका बयान बीते सोमवार (18 मई, 2026) का है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. सोमवार को वे गयाजी शहर के केदारनाथ मार्केट के समीप 'द को-ऑपरेटिव बैंक' परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. सभा को संबोधित करते हुए सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने देश की आर्थिक स्थिति और सहकारिता व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि आज देश में महंगाई और आर्थिक संकट की स्थिति गंभीर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव को पैसा नहीं दिया गया तो स्थिति और भयावह हो जाएगी.

'एक महीने लड़ाई चलेगी उसके बाद…'

लोगों से आगे सुरेंद्र यादव ने कहा, "अभी आपको नहीं पता चलेगा… अगर अमेरिका (शायद अमेरिका और ईरान के बीच कहना चाह रहे थे...) की लड़ाई हो गई तो ज्यादा नहीं… एक महीने लड़ाई चलेगी उसके बाद आप लोग जय श्रीराम भुला जाइएगा… और पिताजी स्वर्गवास हो गए होंगे तो उनका भी नाम याद आ जाएगा. क्योंकि हम संसद में बैठ रहे हैं तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है…"

यह भी पढ़ें- बिहार के इन जिलों में मिला दुर्लभ खनिजों का भंडार, बमबम हो गई सम्राट चौधरी की सरकार

'घबराइए मत, भयावह स्थिति आने वाली है'

आरजेडी सांसद ने कहा, "अभी तो ढेर नेता लोग पैदल चल रहा है, कोई टेंपू पर चल रहा है, कोई साइकिल से चल रहा है, लगा रहा है जोर… अरे कहां से लगेगा जोर… करेजा में तो कैंसर हो गया है. बचोगे कहां से? चलोगे कहां से जब कलेजे नहीं रह गया है तो… इसलिए भयावह स्थिति आने वाली है, घबराइए मत…"

कार्यक्रम में आए लोगों से सांसद ने कहा कि किस विभाग में पैसा है? विधायक मद में? सांसद मद में कि को-ऑपरेटिव मद में? किस मद में पैसा है? दावा किया कि महंगाई और बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि अभी तो पेट्रोल-डीजल पर ही दाम बढ़ रहा है, घबराइए मत दवा-दारू पर भी बढ़ेगा. सांसद ने सवाल उठाया कि सरकार ने बढ़िया बजट क्यों नहीं दिया? ये सब गोल-मटोल है, लूट-खसोट है. उन्होंने लोगों से कहा कि आने वाले दिन में आप ही लोगों को सामना करना पड़ेगा तभी ये देश बचेगा, नहीं तो विनाश होना है.

यह भी पढ़ें- 'हमारी माताओं को पूजा जाता है, इस सरकार के संरक्षण में बलात्कार हो रहा', बरसे तेजस्वी यादव