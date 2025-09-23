गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव को बताया 'कपूत', बोले- मां दुर्गा कभी आशीर्वाद नहीं देंगी

बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कपूत बता दिया है. मंगलवार (23 सितंबर, 2025) को वे बेगूसराय में पत्रकारों से बात कर रहे थे. सांसद गिरिराज सिंह ने कहा, "तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा कपूत को मां आशीर्वाद नहीं देती हैं. अगर वह आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वे सत्ता में नहीं आ सकेंगे."

गिरिराज सिंह ने कहा, "उनके (तेजस्वी) पिता जी ने जो बिहार के साथ किया वह अब दोबारा नहीं होगा. अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे तो करोड़ों बेटा मां दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है कि हे मां लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में कभी नहीं आने दीजिए. पहले पूरा बिहार पुलिस के बल पर चलता था. अब वो दिन फिर न देखने को मिले, इसलिए तेजस्वी जी आपने गलत आशीर्वाद मांग लिया."

तेजस्वी यादव ने क्या आशीर्वाद मांगा था?

बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन बीते सोमवार (22 सितंबर, 2025) को तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा था, "हे मां! बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सबकुछ सह लिया! अब बिहार को इस दुख से उबारिए. जनसेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए. ताकि तेजस्वी, हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके. "सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।।"

दूसरी ओर भूपेश बघेल पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला. छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जीएसटी को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है. मोदी सरकार ने हर वर्ग को राहत देने का काम किया है. कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, अगर सच में 'मेक इन इंडिया' की बात कांग्रेस करती है तो उसे संकल्प लेना चाहिए कि पूरा कांग्रेस परिवार केवल भारत में बने सामान का ही उपयोग करेगा.

