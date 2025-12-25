देश में पुरुषों में होने वाले कैंसर में मुंह का कैंसर एक है. आमतौर पर मुंह का कैंसर होने की वजह तंबाकू मानी जाती है, लेकिन मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर की नई स्टडी आपके होश उड़ा देगी. इस स्टडी में बताया गया है कि भारत में मुंह के कैंसर के 62 पर्सेंट मामलों की वजह शराब है. वहीं, शराब के साथ तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए खतरा बढ़ जाता है.

कब हुई थी यह स्टडी?

दिसंबर 2025 में BMJ Global Health जर्नल में पब्लिश स्टडी 2010 से 2021 के दौरान 3706 पुरुषों पर की गई. इनमें मुंह के कैंसर के 1803 मरीज और 1903 हेल्दी लोगों को शामिल किया गया. ये लोग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई और ACTREC (खारघर) से लिए गए थे.

क्या कहती है यह रिसर्च?

शराब पीने से खतरा बहुत बढ़ जाता है: चाहे ब्रांडेड बियर, व्हिस्की, वाइन हो या देसी शराब जैसे महुआ, टॉडी, ठर्रा पीते हैं तो मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.

एक भी पेग काफी है: दिन में सिर्फ 9 ग्राम शराब (यानी एक स्टैंडर्ड ड्रिंक) पीने से खतरा 50 पर्सेंट तक बढ़ जाता है. 2 ग्राम से कम बियर भी खतरा बढ़ाती है.

शराब भी खतरनाक: मुंह के कैंसर के 17 पर्सेंट मामले सिर्फ शराब से होते हैं.

तंबाकू कितनी खतरनाक? गुटखा, खैनी जैसी तंबाकू से मुंह के कैंसर के 37 पर्सेंट मामले सामने आते हैं.

दोनों साथ में: शराब और तंबाकू का सेवन एक साथ करने से 4-5 गुना खतरा बढ़ जाता है और 62 पर्सेंट मामले इससे होते हैं.

शराब से क्या पड़ता है असर?: शराब से शरीर में एसिटाल्डिहाइड बनता है, जिससे डीएनए को नुकसान होता है. भारत में ज्यादातर लोगों के जीन ऐसे हैं, जो शराब को धीरे-धीरे तोड़ते हैं. इसके चलते यह जहरीला पदार्थ ज्यादा देर तक शरीर में रहता है और कैंसर का खतरा बढ़ाता है.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

मुंबई स्थित टाटा मेमोरियल सेंटर में मुंह-गले के कैंसर डिपार्टमेंट के हेड डॉ. पंकज चतुर्वेदी के मुताबिक, शराब को ग्रुप-1 कैंसर पैदा करने वाला माना जाता है. भारत में तंबाकू पर पॉलिसी है, लेकिन शराब पर नहीं. सेलिब्रिटी विज्ञापन और सरोगेट विज्ञापन बंद होने चाहिए. थोड़ा पीना ठीक है वाली बात गलत है. शराब की कोई सेफ लिमिट नहीं है.

कैसे होते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण?

मुंह में घाव या छाला, जो 2 हफ्ते तक बरकरार रहे

होंठ या मुंह में सफेद या लाल पैच

मुंह में गांठ या सूजन

निगलने या बोलने में दिक्कत

गर्दन में गांठ

मुंह से बदबू या खून आना.

कैसे करें बचाव?

शराब और तंबाकू पूरी तरह बंद करें

गुटखा, खैनी, पान मसाला, सुपारी से दूर रहें

मुंह की सफाई रखें, नियमित ब्रश और चेकअप

हेल्दी डाइट लें, जिसमें फल-सब्जियां ज्यादा हो

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

