हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगया में HAM प्रत्याशी दीपा मांझी की प्रचार गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त, फिर क्या हुआ?

गया में HAM प्रत्याशी दीपा मांझी की प्रचार गाड़ी से भारी मात्रा में शराब जब्त, फिर क्या हुआ?

Gaya Ji News: गया सिटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि 'हम' प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से विदेशी शराब की कई कार्टून को जब्त किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत | Updated at : 04 Nov 2025 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

गयाजी के गुरारू थाना क्षेत्र में मंगलवार (04 नवंबर) को इमामगंज से जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है. घटना रौना रेलवे क्रॉसिंग की हैं. गुरारू पुलिस मामले की जांच में जुटी है. गाड़ी के मालिक की पहचान की जा रही है. वहीं हम पार्टी की ओर से इसे लेकर सफाई दी गई है.

प्रचार गाड़ी और बाइक की टक्कर के बाद खुली पोल!

बताया जा रहा है दीपा मांझी की प्रचार गाड़ी से किसी बाइक की टक्कर हो गई. जिसके बाद प्रचार गाड़ी में बैठे लोग और बाइक सवार युवक के बीच बहस हो गई. इसी दौरान वहां पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए. जब गाड़ी के अंदर रखे प्लास्टिक को हटाया तो देखा कि विदेशी शराब का कार्टून रखा है. कुछ ग्रामीण उस गाड़ी से शराब निकालकर ले जाते भी दिखे.

प्रचार गाड़ी से 17 कार्टून विदेशी शराब जब्त

घटना की सूचना पर गुरारू थाना पुलिस बल मौके पर पहुंची है. कुल 17 कार्टून विदेशी शराब को जब्त किया गया है. गया सीटी एसपी रामानंद कुमार कौशल ने फोन पर बताया कि 'हम' प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से विदेशी शराब की कई कार्टून को जब्त किया गया है. वाहन मालिक की पहचान की जा रही है. प्रचार गाड़ी पर पोस्टर लगा हुआ था.

HAM के प्रवक्ता ने दी सफाई

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेश पांडे ने फोन पर बताया, ''जिस थाना क्षेत्र में प्रचार वाहन से शराब जब्त हुआ है, वह इमामगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भी नहीं आता है. जिस प्रचार गाड़ी से शराब जब्त हुआ है वह 'हम' पार्टी का प्रचार वाहन भी नहीं है. सिर्फ पोस्टर लगाकर शराब माफियाओं के द्वारा ले जाया जा रहा होगा.'' बता दें कि इमामगंज सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान होने हैं. वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.

Input By : अजीत कुमार, गया
Published at : 04 Nov 2025 03:59 PM (IST)
Deepa Manjhi HAM Bihar Assembly Election 2025 Gaya Ji Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
