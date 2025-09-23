छपरा में गड्ढे में गिरने से 4 बच्चों की मौत, एक को बचाने में गई सबकी जान

छपरा में मंगलवार को गड्ढे में डूबने से एक परिवार के चार बच्चों की मौत हो गई है. मिली जानकारी के अनुसार 11 वर्ष के अंकुश 13 वर्ष के करीमन 14 वर्ष का आशीष और उसके साथ 12 वर्ष के मुन्ना कुमार ने इस हादसे अपनी जान गंवा दी. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

बच्चे घर से नहाने के लिए गए थे

बताया जाता है कि घटना छपरा के गड़खा थाना क्षेत्र के फुरसतपुर गांव में हुई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि बच्चे घर से बिना किसी को जानकारी दिए ही नहाने चले गए थे, जिसके बाद एक बच्चा पानी में डुबने लगा. उसके बाद और बच्चे उसे बचाने के लिए गए और तीनों बच्चे गहरी खाई में गिर गए.

डूबते बच्चों को देख आस-पास के लोग बचाने आए काफी शोर हुआ, लेकिन कोई मौके पर पहुंचता तब तक लेट हो चुकी थी फिर सभी बच्चे पानी की गहराई में चले गए और चारों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और परिवार को घटना की जानकारी दी. उसके बाद घर में कोहराम मच गया.

सूचना के बाद गड़खा थाना क्षेत्र की पुलिस और अंचलाधिकारी नीलू यादव मौके पर पहुंची. अंचलाधिकारी ने स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से शव को बाहर निकाला. 4 घंटे के बाद सभी शवों को बाहर निकाला गया.

क्या कहती हैं अंचलाधिकारी?

छपरा गड़खा के अंचलाधिकारी नीलू यादव का कहना है कि इस पूरे घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई. एक गड्ढे में बचाने गया और एक एक करके सभी बच्चे चले गए, जिससे सभी की डूबने से मौत हो गई. घटना गड़खा थाना क्षेत्र के फुरसतपुर की है. शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है. आस-पास के लोगों ने गड्ढा भरवाने की मांग की है. ईंट भट्ठे के लिए गड्ढा तो खोदा जाता है, लेकिन पानी भर जाने पर यह जानलेवा होते जाता है.

