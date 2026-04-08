कश्मीर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश, अचानक बाढ़ या भूस्खलन की संभावना

कश्मीर में फिर मौसम ने करवट ली है. कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल गुलमर्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में बुधवार (08 अप्रैल) को ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक 10 अप्रैल तक मौसम में अनिश्चितता जारी रहेगी.

गुलमर्ग के साथ और किन-किन जगहों पर ताजा बर्फबारी?

उत्तरी कश्मीर के लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग, कुपवारा और बांदीपोरा सहित घाटी के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बुधवार (08 अप्रैल) को ताजा बर्फबारी हुई है. मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर और घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बुधवार शाम तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, साथ ही कुछ स्थानों पर गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेंगी.

9 अप्रैल को कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम?

कश्मीर के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुवार (09 अप्रैल) सुबह तक मध्यम बर्फबारी हो सकती है. गुरुवार और शुक्रवार को छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है.

11 से 16 अप्रैल तक शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने बताया कि 11 से 16 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर और शाम के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. कुछ समय के लिए भारी बारिश से कुछ संवेदनशील स्थानों पर अचानक बाढ़ या भूस्खलन और कुछ निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है.

उधर, जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन से सड़के बाधित हो गईं. श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे फिर से अवरुद्ध हो गया. यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर को जम्मू-श्रीनगर एनएच-44 पर डिगडोल और खूनी नाला के बीच के हिस्से में भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई और गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई.