हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश, अचानक बाढ़ या भूस्खलन की संभावना

कश्मीर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश, अचानक बाढ़ या भूस्खलन की संभावना

Kashmir Weather News: मौसम विभाग के अनुसार, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बुधवार शाम तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, साथ ही कुछ स्थानों पर गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेंगी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, पीटीआई- भाषा | Edited By: अजीत | Updated at : 08 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Preferred Sources

कश्मीर में फिर मौसम ने करवट ली है. कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में स्थित लोकप्रिय पर्यटन स्थल गुलमर्ग और कुछ अन्य क्षेत्रों में बुधवार (08 अप्रैल) को ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक 10 अप्रैल तक मौसम में अनिश्चितता जारी रहेगी.

गुलमर्ग के साथ और किन-किन जगहों पर ताजा बर्फबारी?

उत्तरी कश्मीर के लोकप्रिय स्की रिसॉर्ट गुलमर्ग, कुपवारा और बांदीपोरा सहित घाटी के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बुधवार (08 अप्रैल) को ताजा बर्फबारी हुई है. मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीनगर और घाटी के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बुधवार शाम तक रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी, साथ ही कुछ स्थानों पर गरज, ओलावृष्टि और तेज हवाएं भी चलेंगी.

9 अप्रैल को कश्मीर में कैसा रहेगा मौसम?

कश्मीर के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में गुरुवार (09 अप्रैल) सुबह तक मध्यम बर्फबारी हो सकती है. गुरुवार और शुक्रवार को छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है. 

11 से 16 अप्रैल तक शुष्क रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने बताया कि 11 से 16 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर और शाम के समय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. कुछ समय के लिए भारी बारिश से कुछ संवेदनशील स्थानों पर अचानक बाढ़ या भूस्खलन और कुछ निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है.

उधर, जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में भूस्खलन से सड़के बाधित हो गईं. श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे फिर से अवरुद्ध हो गया. यातायात विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर को जम्मू-श्रीनगर एनएच-44 पर डिगडोल और खूनी नाला के बीच के हिस्से में भीषण भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई और गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई.

और पढ़ें
Published at : 08 Apr 2026 04:32 PM (IST)
Tags :
Snowfall Gulmarg Srinagar JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
कश्मीर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश, अचानक बाढ़ या भूस्खलन की संभावना
कश्मीर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश, अचानक बाढ़ या भूस्खलन की संभावना
जम्मू और कश्मीर
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर कश्मीर में जश्न का माहौल, सड़कों पर उतरे लोग और लगाए ईरान समर्थक नारे
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर कश्मीर में जश्न का माहौल, सड़कों पर उतरे लोग और लगाए ईरान समर्थक नारे
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: भूस्खलन और बारिश से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद, रामबन में 400 से ज्यादा वाहन फंसे
भूस्खलन और बारिश से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद, रामबन में 400 से ज्यादा वाहन फंसे
जम्मू और कश्मीर
ईरान सीजफायर के बीच अब महबूबा मुफ्ती ने भारत-पाकिस्तान से कर दी बड़ी मांग, कहा- दोनों देशों को...
ईरान सीजफायर के बीच अब महबूबा मुफ्ती ने भारत-पाकिस्तान से कर दी बड़ी मांग, कहा- दोनों देशों को...
Advertisement

वीडियोज

AA22XA6 का नाम होगा 'राका', अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील
Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
टेलीविजन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
Video:कृष्णा अभिषेक ने करवाया अंकिता लोखंडे को रिप्लेस? एक्ट्रेस ने दिया ऐसा रिएक्शन
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget