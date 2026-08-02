#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'हम ऐसा करते रहेंगे...' पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपी का पहला बयान

'हम ऐसा करते रहेंगे...' पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपी का पहला बयान

Pappu Yadav Attack: पप्पू यादव पर हमला करने वालों में से एक हैप्पी शर्मा ने कहा है कि अगर साधुओं का अपमान होता रहा तो हम ऐसा ही करते रहेंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Aug 2026 10:40 PM (IST)
Preferred Sources

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा और हमले करने के आरोपियों में से एक हैप्पी शर्मा ने बड़ा बयान दिया है.   उत्तर प्रदेश स्थित बुलंदशहर निवासी हैप्पी ने कहा कि साधु-संतों का विरोध प्रदर्शन हो रहा था और हम उनका समर्थन करने के लिए बुलंदशहर से आए थे.

शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव साधुओं के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं. वे हमारे पूजनीय देवी-देवताओं का अपमान करते हैं और हमारी आस्था का मज़ाक उड़ाते हैं, इसलिए हम साधुओं के समर्थन में खड़े होने के लिए आए थे. जब हम वहाँ पहुँचे, तो पता चला कि साधुओं को पहले ही वहाँ से हटा दिया गया था.

शर्मा ने कहा कि हमने सोचा कि अब क्या करें, इसलिए हमने सांसद पप्पू यादव से मिलने का फ़ैसला किया और उनके आवास के अंदर चले गए. हमारी सुरक्षा जाँच हुई. हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए हमें अंदर जाने दिया गया. प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी. हमने बस उनसे कहा, पप्पू यादव, आप एक सम्मानित जन-प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप हमारे साधु-संतों का अपमान कर रहे हैं और उनके गेरुए वस्त्रों का मज़ाक उड़ा रहे हैं.

'भगवा पहनने का अधिकार हमें नहीं?', वाराणसी में हुई FIR पर बोले पप्पू यादव

हैप्पी शर्मा ने बताया दूसरा आरोपी कौन?

उसने कहा कि आप सांसद अवधेश प्रताप के पैर भी छू रहे हैं. इसका क्या मतलब है? कृपया ऐसा करना बंद करें. बस इतना कहने पर ही उन्होंने और उनके समर्थकों ने हमें पीटना शुरू कर दिया. भीड़ ने हम पर बेरहमी से हमला किया. उन्होंने हमें बुरी तरह पीटा. मैं तो बाहर निकल आया, लेकिन मेरा दोस्त नहीं निकल पाया.

आरोपी ने कहा कि उसका नाम सुमित है. उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया. हमारे पास कोई चाकू या कोई अन्य हथियार नहीं था. हाँ, उन्होंने जब हम पर हमला किया, उसके बाद चप्पलें फेंकी गईं. अगर हमारे साधुओं का अपमान होगा, तो हम ऐसा करते रहेंगे.

Published at : 02 Aug 2026 10:15 PM (IST)
Tags :
Delhi News Pappu Yadav Crime News Delhi Police BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Watch: पप्पू यादव पर हमला! समर्थकों ने की आरोपी की धुनाई
Watch: पप्पू यादव पर हमला! समर्थकों ने की आरोपी की धुनाई
बिहार
'हम ऐसा करते रहेंगे...' पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपी का पहला बयान
'हम ऐसा करते रहेंगे...' पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपी का पहला बयान
बिहार
'अतीक पार्ट-2' करने आए थे' पप्पू यादव के समर्थकों का दावा, पढ़ें हमले से जुड़ी 10 बड़ी बातें
'अतीक पार्ट-2' करने आए थे' पप्पू यादव के समर्थकों का दावा, पढ़ें हमले से जुड़ी 10 बड़ी बातें
बिहार
'भगवा पहनने का अधिकार हमें नहीं?', वाराणसी में हुई FIR पर बोले पप्पू यादव
'भगवा पहनने का अधिकार हमें नहीं?', वाराणसी में हुई FIR पर बोले पप्पू यादव
Advertisement

वीडियोज

Mahadev & Sons: Narmada ने दी बड़ी खुशखबरी, किन्नर के भेष में Mogra का बाप देगा झटका!
Bollywood News: सालों बाद आमने-सामने कंगना-ऋतिक, वायरल मीम्स पर ऋतिक के रिएक्शन से भड़कीं कंगना (02.08.26)
Ranbir Kapoor के Lord Ram रोल के सपोर्ट में Dipika Chikhlia, बोलीं- एक्टर हर किरदार निभा सकता है
Pakistan में छाया Ramayana Trailer, Ranbir Kapoor, Yash और Sai Pallavi की हो रही तारीफ
Ramayana Trailer के बाद Kangana Ranaut का पुराना Sita लुक चर्चा में, एक पोस्ट से मचा बवाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
शेख हसीना का क्या होगा अगला प्लान? दो साल बाद दुनिया के सामने आएंगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
अयोध्या: ठेला संचालक की मौत, परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
साउथ सिनेमा
Box office: अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
अनुपमा परमेश्वरन की तेलुगु की वो फिल्म, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाया था 225% प्रॉफिट
विश्व
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
ईरान ने US से की हमले न करने की मिन्नतें? ट्रंप के दावे पर तेहरान का जवाब
विश्व
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास जहाज में लगी आग, 5 की मौत, 41 लापता
इंडिया
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
राहुल गांधी पर हुई FIR तो आया TMC का रिएक्शन, कहा - 'सही काम...'
ऑटो
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
15 हजार की EMI पर Brezza खरीदें तो कितनी डाउन पेमेंट देनी होगी? जानें हिसाब
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
Toxic विवाद पर Kiara Advani का जवाब, Yash की फिल्म और फीमेल किरदारों का किया बचाव
ENT LIVE
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain पर चर्चा
ENT LIVE
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Kangana Ranaut का बचपन वाला Sita लुक वायरल, Ramayana Trailer के बीच पोस्ट बनी चर्चा
Embed widget