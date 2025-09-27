हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारMunger Firing: गोलीबारी से दहला मुंगेर, 3 कट्ठा जमीन के लिए दो पक्षों में जमकर बवाल

Munger Firing: गोलीबारी से दहला मुंगेर, 3 कट्ठा जमीन के लिए दो पक्षों में जमकर बवाल

घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 80 को जाम कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद साफियराय थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश को देख कर प्रशासन मौन बन कर खड़ी रही.

By : मनीष कुमार, मुंगेर | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 27 Sep 2025 06:47 PM (IST)
Preferred Sources

मुंगेर में तीन कट्ठा जमीन के लिए शनिवार को दो दर्जन से भी अधिक राउंड गोली चली, इस घटना में गंगा स्नान कर घर जा रहे एक युवक को बांये पैर के जांघ के पास गोली लग गई. उसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने दो दर्जन से अधिक लोगों को अबतक गिरफ्तार कर छापेमारी तेज कर दी है. 

मुंगेर-लखीसराय एनएच 80 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तीन कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी  हुई. इस गोलीबारी घटना के क्रम में नवरात्र को लेकर गंगा  में स्नान कर घर जा रहे एक 20 वर्षीय युवक अंकुश कुमार को गोली लग गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज जारी है.

वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 80 को जाम कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद साफियराय थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश को देख कर प्रशासन मौन बन कर खड़ी रही. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को भी खदेड़ कर भगा दिया.

दरअसल सिंघिया पंचायत के मम्महपुर फरदा गांव निवासी सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जमाल मलिक उर्फ़ बबलू मल्लिक और बांक फरदा टोला गांव निवासी दशरथ यादव के बीच गंगा किनारे तीन कट्ठा जमीन को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था. वहीं दो दिन पूर्व एक पक्ष का बबलू मल्लिक विवादित जमीन पर इट सीमेंट रखकर घेराबंदी कर रहा था. इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने इसकी शिकायत सफिया सराय थाना में की, जिसको लेकर दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया.

इसी मामले को लेकर एक पक्ष बबलू मालिक और  दूसरा पक्ष दशरथ यादव का परिवार सफियासराय थाना पहुंचा, जहां थानाध्यक्ष अमरेश कुमार के जरिए दोनों पक्षों को समझाकर कर कहा कि विवादित जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना है. इसी मामले को लेकर आज (शनिवार) विवादित जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई और एक युवक को बांए पैर में गोली लगी. वहीं एक व्यक्ति का भगदड़ में पैर टूट गया.

एक पक्ष ने बताया कि जमाल मल्लिक उर्फ़ बबलू मल्लिक से जमीन विवाद चल रहा है, जो कब्रिस्तान के बगल में है इसको लेकर दो दिन पूर्व थाना में शिकायत की, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने बबलू मल्लिक के निर्माण कार्य को रोक लगा दिया, लेकिन आज इसी जमीन मामले को लेकर बबलू मल्लिक सहित उसके समर्थक हमलोंगो को देखकर गोली चलाने लगे. इसी दौरान गंगा स्नान कर घर लौट रहे एक युवक को गोली लग गई है. 

वहीं इस घटना के बाद मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद सहित कई थाना की पुलिस मोके वारदात पर पहुंचे, जंहा पुलिस ने दोनों पक्षों के घर में छापेमारी की. पुलिस ने दो दर्जन से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि बबलू मल्लिक के लाइसेंसी हथियार को भी जब्त कर लिया है.

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सूचना मिली की सफियासराय थाना क्षेत्र के फरदा गांव में जो पेट्रोल पंप, क्रब्रिस्तान के पास बॉउंड्री को लेकर दो समुदाय के बीच झगड़ा हुआ. इस दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमे एक युवक को गोली लगी है. इसके बाद हमलोग कई थानाध्यक्षों सहित सशत्र पुलिस के साथ पहुंचे. उन्होंने कहा कि दो पक्षों के घर में छापेमारी कर  लगभग 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर हुई फायरिंग का वीडियो समाने आया है. इस घटना में संलिप्त लोगों की पहचान हो गई है. प्रथामिकी दर्ज की जाएगी. फिलहाल अभी स्थिति सम्मान्य हो गई है और घटना स्थल पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है. एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें, कोई तरह की परेशानी होती है तो पुलिस को सूचना दें. अपने से कोई हरकत ना करें. अभी दुर्गा पूजा का समय है, शांति के माहौल में पर्व मनाएं एक दूसरे के साथ भाईचारे का माहौल को बनाए रखें.

ये भी पढ़ें: Nawada News: नवादा में पूर्व बीजेपी विधायक अनिल सिंह पर हमला, गाड़ी की क्षतिग्रस्त, मचा राजनीतिक घमासान

Published at : 27 Sep 2025 06:47 PM (IST)
Tags :
Munger News Firing BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड के बुरे हालात के बाद अब महेश भट्ट की इस फिल्म से छाएंगे डेब्यूटेंट्स?
बॉलीवुड की बुराइयों, आर्यन खान, शाहरुख खान, कोई मिल गया और अन्य पर Rajat Bedi interview
रजत बेदी ने बॉलीवुड के बुरे किरदारों पर वर्षों की नेगलेक्ट के बाद अपनी बात रखी करियर  फेम और अधिक
TV Serial Update: Reet बनी Raghav की कंपनी की मालकिन, बुआ जी का हिसाब बंद!
Tesla cars in India, prices, performance and rivals | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
'दवाइयां नहीं दी, खाना मांगा तो बीफ परोसा', अमेरिका से भारत भेजी गई बुजुर्ग सिख महिला हरजीत कौर ने सुनाई आपबीती
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
फाइनल से पहले पाकिस्तान का नया ड्रामा, ICC ने हारिस रऊफ को दी सजा तो मोहसिन नकवी ने...
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
श्रद्धा कपूर ने 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, फिल्म में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
इंडिया
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
'पोस्टर लगाओ, लेकिन आपत्तिजनक...', आई लव मोहम्मद विवाद पर VHP अध्यक्ष ने दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget