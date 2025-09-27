मुंगेर में तीन कट्ठा जमीन के लिए शनिवार को दो दर्जन से भी अधिक राउंड गोली चली, इस घटना में गंगा स्नान कर घर जा रहे एक युवक को बांये पैर के जांघ के पास गोली लग गई. उसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने दो दर्जन से अधिक लोगों को अबतक गिरफ्तार कर छापेमारी तेज कर दी है.

मुंगेर-लखीसराय एनएच 80 पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब तीन कट्ठा जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर गोलीबारी हुई. इस गोलीबारी घटना के क्रम में नवरात्र को लेकर गंगा में स्नान कर घर जा रहे एक 20 वर्षीय युवक अंकुश कुमार को गोली लग गई, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में उसे मुंगेर के सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज जारी है.

वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एनएच 80 को जाम कर दिया. घटना की जानकारी मिलने के बाद साफियराय थाना की पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश को देख कर प्रशासन मौन बन कर खड़ी रही. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को भी खदेड़ कर भगा दिया.

दरअसल सिंघिया पंचायत के मम्महपुर फरदा गांव निवासी सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जमाल मलिक उर्फ़ बबलू मल्लिक और बांक फरदा टोला गांव निवासी दशरथ यादव के बीच गंगा किनारे तीन कट्ठा जमीन को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था. यह मामला कोर्ट में चल रहा था. वहीं दो दिन पूर्व एक पक्ष का बबलू मल्लिक विवादित जमीन पर इट सीमेंट रखकर घेराबंदी कर रहा था. इसी को लेकर दूसरे पक्ष ने इसकी शिकायत सफिया सराय थाना में की, जिसको लेकर दोनों पक्षों को थाना बुलाया गया.

इसी मामले को लेकर एक पक्ष बबलू मालिक और दूसरा पक्ष दशरथ यादव का परिवार सफियासराय थाना पहुंचा, जहां थानाध्यक्ष अमरेश कुमार के जरिए दोनों पक्षों को समझाकर कर कहा कि विवादित जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करना है. इसी मामले को लेकर आज (शनिवार) विवादित जमीन को लेकर झगड़ा हुआ, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई और एक युवक को बांए पैर में गोली लगी. वहीं एक व्यक्ति का भगदड़ में पैर टूट गया.

एक पक्ष ने बताया कि जमाल मल्लिक उर्फ़ बबलू मल्लिक से जमीन विवाद चल रहा है, जो कब्रिस्तान के बगल में है इसको लेकर दो दिन पूर्व थाना में शिकायत की, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने बबलू मल्लिक के निर्माण कार्य को रोक लगा दिया, लेकिन आज इसी जमीन मामले को लेकर बबलू मल्लिक सहित उसके समर्थक हमलोंगो को देखकर गोली चलाने लगे. इसी दौरान गंगा स्नान कर घर लौट रहे एक युवक को गोली लग गई है.

वहीं इस घटना के बाद मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद सहित कई थाना की पुलिस मोके वारदात पर पहुंचे, जंहा पुलिस ने दोनों पक्षों के घर में छापेमारी की. पुलिस ने दो दर्जन से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है. साथ ही पूर्व मुखिया के प्रतिनिधि बबलू मल्लिक के लाइसेंसी हथियार को भी जब्त कर लिया है.

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि सूचना मिली की सफियासराय थाना क्षेत्र के फरदा गांव में जो पेट्रोल पंप, क्रब्रिस्तान के पास बॉउंड्री को लेकर दो समुदाय के बीच झगड़ा हुआ. इस दौरान पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमे एक युवक को गोली लगी है. इसके बाद हमलोग कई थानाध्यक्षों सहित सशत्र पुलिस के साथ पहुंचे. उन्होंने कहा कि दो पक्षों के घर में छापेमारी कर लगभग 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है.

उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर हुई फायरिंग का वीडियो समाने आया है. इस घटना में संलिप्त लोगों की पहचान हो गई है. प्रथामिकी दर्ज की जाएगी. फिलहाल अभी स्थिति सम्मान्य हो गई है और घटना स्थल पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है. एसपी ने लोगों से अपील की है कि किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें, कोई तरह की परेशानी होती है तो पुलिस को सूचना दें. अपने से कोई हरकत ना करें. अभी दुर्गा पूजा का समय है, शांति के माहौल में पर्व मनाएं एक दूसरे के साथ भाईचारे का माहौल को बनाए रखें.

