पटना बिस्कोमान में दाल की खरीद-बिक्री में हुई वित्तीय अनियमितता मामले की प्रवर्तन निदेशालय (ED) जांच कर रहा है. इस मामले में ED ने गुरुवार को RJD के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह से पूछताछ की. सुनिल सिंह बिस्कोमान के चेयरमैन रह चुके हैं.

सुनील सिंह के खिलाफ बिस्कोमान का अध्यक्ष रहते चना दाल की खरीद-बिक्री में करीब 60 लाख रुपये की कथित गड़बड़ी का मामला दर्ज है. सुनील सिंह तीसरी बार समन भेजे जाने के बाद अपने वकील के साथ ईडी कार्यालय में पेश हुए. इससे पहले उन्हें दो बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे.

8 घंटे चली पूछताछ

ED के तीसरे समय के बाद सुनील सिंह गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे अपने वकील के साथ पटना स्थित ED कार्यालय पहुंचे थ. इसके बाद यहां उनसे 8 घंटों तक पूछताछ की. पूछताछ के बाद जब सुनील सिंह ईडी दफ्तर से बाहर निकले तब मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बोले कि जो भी साक्ष्य है, उसे मैंने ईडी के पदाधिकारियों के समक्ष रखा है.

उन्होंने कहा कि कि गर्दनीबाग थाने में हमारे खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज करायी गई थी. बिस्कोमान के एक साधारण स्टाफ ने अपनी पत्नी से मेरे खिलाफ और मेरी पत्नी और बेटे के विरुद्ध केस दर्ज कराया था. इसी संदर्भ में ईडी ने पूछताछ के लिए मुझे दफ्तर बुलाया था. बता दें कि राबड़ी देवी सुनील सिंह को अपना मुंहबोला भाई मानती हैं. यही नहीं हर साल रक्षाबंधन के मौके पर उन्हें राखी भी बांधती हैं.

सनील सिंह ने कहा- यह दाल घोटाला क्या होता है?

8 घंटे चली पूछताछ पर उन्होंने कहा, "आप लोग कह रहे हैं कि दाल घोटाला हुआ. यह दाल घोटाला क्या होता है? दाल से मकान बनता है क्या? दाल खाने के उपयोग में आता है, यदि 12 घंटे भी कोई बैठाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परेशान होने वाले हैं."

बता दें कि यह मामला चना दाल की खरीद और आपूर्ति में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है. आरोप है कि सुनील सिंह के बिस्कोमान के अध्यक्ष रहते हुए 50-60 लाख रुपये के चना दाल की खरीद और बिक्री में अनियमितता हुई है. इसी मामले में उनके खिलाफ जांच चल रही है.