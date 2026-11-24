बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में दो सगी बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना के बाद से उनकी मां लापता है. पुलिस ने दोनों बच्चियों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया है. वहीं, पिता संतोष यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पुलिस ऑनर किलिंग और आत्महत्या समेत सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. घटनास्थल पर एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है.

घटना डुमरियाघाट थाना क्षेत्र की सेमुआपुल पंचायत के डीह टोला की है. मृत बच्चियों की पहचान 13 साल की अंजली कुमारी और 12 साल की जुली कुमारी के रूप में हुई है. दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ती थीं. अंजली चौथी और जुली तीसरी कक्षा की छात्रा थी. दोनों की मौत की खबर मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

यह भी पढ़ें- बिहार में भूकंप, पटना से लेकर सीवान, अररिया और बांका तक डोली धरती

अंतिम संस्कार के लिए ले जाए जा रहे थे शव

जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चियों के शव को बीते सोमवार (23 नवंबर, 2026) को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था. इसी दौरान पुलिस को घटना की सूचना मिली. पुलिस ने रास्ते से ही पिता संतोष यादव को हिरासत में ले लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस पिता से पूछताछ कर रही है.

घटना की जानकारी मिलने पर बच्चियों की नानी मौके पर पहुंचीं. दोनों नातिन के शव देखकर वह रोने लगीं. नानी ने अपनी बेटी और दोनों बच्चियों की हत्या का आरोप दामाद संतोष यादव पर लगाया है. हालांकि, अभी तक हत्या की पुष्टि नहीं हुई है. बच्चियों की मां घटना के बाद से लापता बताई जा रही है.

एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

डुमरियाघाट थानाध्यक्ष विवेक कुमार बालेन्दु ने बताया कि पिता को हिरासत में लिया गया है. पूछताछ जारी है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, घटना के समय पिता ऑर्केस्ट्रा देखने गए थे. सोमवार सुबह वह घर पर मछली लेकर पहुंचे थे. इन परिस्थितियों के कारण मामला संदिग्ध लग रहा है.

पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल की जांच कराई है. दोनों बच्चियों के शव मोतिहारी सदर अस्पताल भेजे गए. पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए. थानाध्यक्ष के अनुसार, मां के मिलने के बाद घटना की पूरी जानकारी सामने आ सकेगी. पुलिस का कहना है कि जांच में हत्या के साक्ष्य मिलते हैं तो उस दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें- बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, स्कॉर्पियो और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत