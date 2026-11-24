बिहार के लखीसराय में मंगलवार सुबह तेतरहाट थाना क्षेत्र में उस समय चीख-पुकार मच गयी, जब तेज रफ्तार स्कार्पियो और ट्रक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गयी. इस हादसे में पांच लोगों की मौके पर ही मौ हो गई. जबकि तीन की गंभीर रूप से घायल हैं.

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मृतकों में दो पुरुष, दो महिला और एक बच्चा शामिल है.

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पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने सभी घायलों और पीड़ितों को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. वहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में दो महिला, एक बच्चा और चालक सहित दो पुरुष शामिल बताये जा रहे हैं. वहीं सदर अस्पताल में तीन घायलों का इलाज जारी है. चिकित्सकों के अनुसार, घायलों में से एक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिस पर लगातार नजर रखी जा रही है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है. जबकि मौके पर तेतरहाट थानाध्यक्ष इलू उपाध्याय दलबल के साथ मौजूद है.

मृतक एक ही परिवार के

उधर बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे और मोतिहारी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं. जब मंगलवार सुबह स्कॉर्पियो लखीसराय-जमुई मुख्य मार्ग से गुजर रही थी, इसी दौरान गुनसागर गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह फंस गए.

पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है, परिजनों के पहुंचते ही सभी का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

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