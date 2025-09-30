हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक

Election commission: चुनाव की घोषणा से पहले ईसी ने बिहार के पुलिस अधिकाीरियों से सेंसिटिव बूथ की रिपोर्ट ली, सेंसिटिव पोलिंग बूथ पर वोटिंग के समय को लेकर भी चर्चा की गई.

By : आर्यन आनंद | Edited By: नसरीन फातमा | Updated at : 30 Sep 2025 10:10 PM (IST)
Preferred Sources

चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी शुरू कर दी है. मंगलवार को आयोग ने बिहार के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. चुनाव आयोग ने विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी–एसपी के बैठक की. 

ईसी ने मांगी अधिकारियों से तैयारियों की रिपोर्ट 

इस बैठक में राज्य के अधिकारियों की तैयारियों की रिपोर्ट चुनाव आयोग ने ली है. अधिकारियों के रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नजर आई. बैठक में 243 विधानसभा सीटो के सभी बूथ का ब्यौरा ईसी ने लिया है. बैठक के दौरान आयोग ने लिखित तौर पर केंद्रीय सुरक्षा बल संख्या और उनकी तैनाती को लेकर जानकारी मांगी है. 

मंगलवार को हुई बैठक में सेंसिटिव बूथ की रिपोर्ट भी आयोग ने ली, सेंसिटिव पोलिंग बूथ पर वोटिंग के समय को लेकर भी चर्चा की गई. उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के साथ 4 और 5 अक्टूबर को बिहार का दौरा करेंगे. इस दौरान आयोग की टीम राज्य में प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की फिर से समीक्षा करेगी, जो कमियां रह गईं हैं, उसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है. 

बिहार में तीन से चार चरणों में हो सकते हैं चुनाव

बिहार दौरे के बाद, चुनाव आयोग के जरिए कुछ ही दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है. पिछली बार की तरह उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी बिहार में तीन से चार चरणों में चुनाव होंगे. हालांकि इस बार आयोग के सामने त्योहारों की चुनौती भी है, क्योंकि चुनावी मौसम के साथ-साथ दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार भी पड़ेंगे. मतदाताओं को किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए आयोग पहले से ही एहतियात बरत रहा है.

बिहार में विधानसभा चुनावों के इतिहास में भी चरणबद्ध मतदान हुआ है. 2020 में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को तीन चरणों में चुनाव हुए थे. परिणाम 10 नवंबर को घोषित किए गए थे. 2015 में, पांच चरणों में चुनाव हुए थे, जबकि 2010 में छह चरणों में मतदान पूरा हुआ था. 2005 में, दो बार चुनाव हुए थे: फरवरी में तीन चरणों में और अक्टूबर में तीन चरणों में चुनाव हुए थे.

ये भी पढ़ें: बिहार के नए सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े, NDA की बनेगी सरकार या आएगी जन सुराज? जानें तेजस्वी का हाल

Published at : 30 Sep 2025 09:54 PM (IST)
Tags :
Bihar Chunav Patna News Election Commission BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात, तेजस्वी पर क्या बोले?
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Bareilly Violence: बरेली हिंसा के असली मास्टरमाइंड मौलाना Tauqeer Raza को टांग ले गई पुलिस | ABPLIVE
Afghanistan News: ना इंटरनेट, ना मोबाइल, अफगानिस्तान में सबकुछ OFF! आखिर हुआ क्या? | ABPLIVE
26/11 Attack: पूर्व Home Minister का बड़ा खुलासा, 'Retaliation' पर थी अलग राय
Navratri 2025: दुर्गा पूजा का ऐसा आयोजन देख गद-गद हो जाओगे! |ABPLIVE
आरुष भोला ने अशनीर ग्रोवर को दी राइज एंड फॉल रिलीज की धमकी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
क्या गाजा में अपनी सेना तैनात करेगा पाकिस्तान? ट्रंप के प्लान पर विदेश मंत्री इशाक डार का बड़ा बयान
बिहार
Bihar Chunav: बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
बिहार चुनाव की घोषणा को लेकर अंतिम तैयारी में EC, राज्य के पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक
इंडिया
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात, तेजस्वी पर क्या बोले?
'मेरी राजनीति का आधार जाति नहीं, बल्कि...', बिहार चुनाव से पहले चिराग पासवान ने कह दी बड़ी बात
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 BO Collection Day 12: बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस पर नहीं रुक रही Jolly LLB 3, हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों के टूटे रिकॉर्ड
क्रिकेट
Tilak Varma: इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
इलेक्ट्रिशियन पिता ने नहीं, इस कोच ने तिलक वर्मा की जिंदगी बदल कर रख दी, जानें संघर्ष की दास्तां
ट्रेंडिंग
नेवले ने सांप के साथ खेला खूनी खेल! जबड़ा नोचा और उतार दिया मौत के घाट, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
नेवले ने सांप के साथ खेला खूनी खेल! जबड़ा नोचा और उतार दिया मौत के घाट, वीडियो देख कांप उठेगी रूह
जनरल नॉलेज
दिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?
दिसंबर में भारत आ रहे व्लादिमीर पुतिन, जानें इससे पहले कब-कब कर चुके हैं दौरा?
इंडिया
69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े... बिहार SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट
69 लाख वोट कटे, 21 लाख नए जुड़े... बिहार SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
Embed widget