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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारEid 2026: नीतीश कुमार ने मुस्लिम भाई-बहनों को दी ईद की बधाई, कहा- 'खुदा इस मुबारक दिन पर…'

Eid 2026: नीतीश कुमार ने मुस्लिम भाई-बहनों को दी ईद की बधाई, कहा- 'खुदा इस मुबारक दिन पर…'

Eid 2026: ईद के मौके पर नीतीश कुमार ने कहा कि समाज में अमन-चैन, भाईचारा पूरे तौर पर कायम रहे. खुदा इस मुबारक दिन पर अपने नेक बंदों को ईनाम से नवाजते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 20 Mar 2026 09:07 PM (IST)
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ईद-उल-फित्र के मौके पर प्रदेश एवं देशवासियों विशेषकर मुस्लिम भाई-बहनों को ईद की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं. शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि पवित्र रमजान के महीने में रोजेदारों द्वारा की गई इबादतों से उनके घर-परिवार के साथ-साथ प्रदेश और देश में शांति एवं समृद्धि आएगी. 

'हम सबों का जीवन सुख-शांति से भरा रहे'

उन्होंने कहा, "मेरी कामना है कि समाज में अमन-चैन, भाईचारा पूरे तौर पर कायम रहे. ईद का दिन ईनाम का दिन है. खुदा इस मुबारक दिन पर अपने नेक बंदों को ईनाम से नवाजते हैं. खुदा हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करें और हम सबों का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से भरा रहे."

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत एक महान देश है. यहां विभिन्न धर्मों, संप्रदायों एवं मतावलंबियों के बीच पारस्परिक सौहार्द्र, प्रेम और सहिष्णुता बेमिसाल है. यहां सभी लोग एक दूसरे के पर्व त्याहारों में शामिल होकर खुशियां बांटते हैं और एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं. इसी से प्रदेश एवं देश को मजबूती मिलती है.

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तेजस्वी यादव ने भी दी मुबारकबाद

दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ईद की बधाई दी है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, "आप सबों को ईद की दिली मुबारकबाद. ईद का दिन ईनाम का दिन है. खुदा सब पर रहमतों की बारिश करें तथा सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण हो." 

आगे लिखते हैं, "मुल्क में खुशहाली, भाईचारगी, तरक्की और इंसानियत की बुलंदी हो, परवरदिगार हम सबों को जरूरतमंदों का मददगार बनाए, इन्हीं दुआओं के साथ खुदा हमारी तमाम इबादतों को कुबूल फरमाए. इस मुबारक दिन गुजारिश है कि देश-प्रदेश में अमन-चैन, भाईचारा कायम रहे. ईद मुबारक!"

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 20 Mar 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS Eid 2026
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