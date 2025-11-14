(Source: ECI | ABP NEWS)
East Champaran Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रहा पूर्वी चंपारण का हाल, जानें किस सीट से कौन जीता कौन हारा?
पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट पर एनडीए को बड़ी सफलता मिली है. यहां लोजपा रामविलास के राजू तिवारी कुल 96,034 वोटों के साथ 32,683 वोटों पर आगे चल रहे हैं. जबकि कांग्रेस के गप्पू राय को 63,351 वोट मिले हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण जिले की 12 सीटों पर वोटों की गिनती जारी है. पूर्वी चंपारण की ज्यादातर सीटों पर शुरुआत से लेकर दोपहर तक मिले रुझानों में एनडीए का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है. मोतीहार, रक्सौल, सुगौली, नरकटिया, ढाका, हरि सिद्ध, केसरिया, गोविंदगंज, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन और चिरैया इन सभी सीटों से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जैसे इलाकों में पिछले 20 सालों से बीजेपी मजबूत रही है और इस बार भी तस्वीर लगभग वैसी ही बनती दिखाई दे रही है. अब चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक पूर्वी चंपारण की स्थिति क्या रही है.
पूर्वी चंपारण में किस सीट पर किसकी स्थिति मजबूत
- गोविंदगंज- पूर्वी चंपारण की गोविंदगंज सीट पर एनडीए को बड़ी सफलता मिली है. यहां लोजपा रामविलास के राजू तिवारी कुल 32,683 वोटों से जीत हासिल की है. जबकि कांग्रेस के गप्पू राय को 63,351 वोट मिले हैं. यह सीट एनडीए के खाते में जाने वाली पूर्वी चंपारण की दूसरी सीट बन गई है.
- मधुबन- पूर्वी चंपारण की मधुबन सीट में बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की. भाजपा के राणा रणधीर ने 5492 वोटों से जीत हासिल की है. राणा रणधीर को मधुबन सीट पर कुल 86,002 वोट मिले. जबकि राजद की संध्या रानी को 80510 वोट मिले.
- पिपरा- पिपरा से भी लगातार बीजेपी की बढ़त की खबरें सामने आ रही है. पिपरा से बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव 10745 वोटों से जीत हासिल की है. इस सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी के राज मंगल प्रसाद को 99,677 वोट मिले जबकि श्याम बाबू को 1,10,422 वोट मिले हैं.
- सुगौली- सुगौली में लोजपा रामविलास के उम्मीदवार राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने 58,191 वोटों से जीत हासिल की है. जनशक्ति जनता दल के श्याम किशोर चौधरी को 40684 वोट मिले हैं.
- कल्याणपुर- कल्याणपुर में बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद से 15,568 वोटों से जीत हासिल की है. इन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मनोज कुमार यादव को हराया.
- ढाका- ढाका सीट से भी बीजेपी के पवन जायसवाल ने 5931 वोटों से जीत दर्ज की है. जबकि राजद के फैसल रहमान को 99660 वोट मिले हैं.
- हरसिद्धि- हरसिद्धि सीट से भी बीजेपी के कृष्ण नंदन पासवान को 96864 वोट मिले हैं. उन्होंने राजद के राजेंद्र कुमार को 7995 वोट से हराया.
- केसरिया- केसरिया से सीट से जनता दल की शालिनी मिश्रा 16,340 वोटों से जीत हासिल की है. उन्हें 78,192 वोट मिले हैं. जबकि वीआईपी के वरुण विजय को 61,852 वोट मिले हैं.
- मोतिहारी- मोतिहारी में बीजेपी के प्रमोद कुमार 13,563 वोट से जीत दर्ज की है. जबकि राजद के देव गुप्ता को 92,517 वोट मिले हैं.
- चिरैया- चिरैया सीट पर 24 राउंड की गिनती के बाद भाजपा के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता 39360 वोटों से जीत दर्ज की है. राष्ट्रीय जनता दल के लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव दूसरे नंबर पर रहे.
- नरकटिया- नरकटिया सीट से जनता दल के विशाल कुमार ने जीत हासिल की है. जबकि राष्ट्रीय जनता दल के शमिम अहमद दूसरे नंबर पर रहे.
- रक्सौल- रक्सौल सीट से बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा 17,878 वोटों से जीत हासिल की है. कांग्रेस के श्याम बिहारी प्रसाद दूसरे नंब पर रहे.
