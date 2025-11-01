बिहार चुनाव: अखिलेश यादव का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार को CM नहीं बनाएगी बीजेपी, सिर्फ...'

बिहार चुनाव में सियासी दलों के बीच प्रचार जोरों शोरों से जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शनिवार (1 नवंबर) को महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने दरभंगा पहुंचे. इस दौरान अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया.

उन्होंने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. सपा चीफ ने दावा किया कि बीजेपी नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल कर रही है.

नीतीश कुमार के सीएम बनने पर बोले अखिलेश यादव

बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के सीएम बनने को लेकर सपा चीफ ने बताया, 'नीतीश केवल चेहरा है उनको सीएम नहीं बनाएंगे, एमपी और महाराष्ट्र इसका उधाहरण हैं. बीजेपी के खिलाफ मतदान होने जा रहा है, बीजेपी यहां कामयाब नहीं होगी.'

मुसलमानों के बिहार चुनाव में वोट देने और उन्हें लेकर हो रही राजनीति पर कहा, 'हमारे मुस्लिम भाई जानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के लिए किसे वोट देना है। मुस्लिम समाज का पूरा सम्मान किया जाएगा।'

अखिलेश यादव ने एनडीए पर साधा निशाना

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'जनता ने इन्हें अवध में हराया, बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को ख़त्म किया यहां भी लोग इनका सफ़ाया करेंगे.' वहीं उन्होंने आगे कहा, 'पलायन की बात करने वाले लोगों की जगह इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी पलायन करेगी.'

भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 'इस बार बीजेपी की बी टीम, सी टीम, पी टीम सबको हराएंगे। तेजस्वी की सरकार बनाएंगे.' बिहार चुनाव के बीच सपा चीफ की प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है.

सीएम योगी पर कसा तंज

इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री योगी को नाम बदलने की डिग्री हासिल है, उन्होंने बहुतों के नाम बदले हैं, ओसामा का भी नाम बदलकर शेर सिंह कर देते हैं, उनके व्यक्तित्व से मेल खाता है.

वहीं आगे उन्होंने मोकामा विधानसभा में हुई हत्या को लेकर कहा, 'जंगलराज की बात करते हैं, यहां हत्या हुई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर लोग विश्वास नहीं कर रहे, बीजेपी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बदल देती है'