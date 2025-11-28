Watch: लखीसराय में धांय-धांय! डिप्टी CM विजय सिन्हा के स्वागत में जमकर हुई हर्ष फायरिंग
Vijay Kumar Sinha News: बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने विधानसभा लखीसराय पहुंचे. यहां उनके स्वागत में हर्ष फायरिंग की गई. वीडियो वायरल हो गया.
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के 'जन नमन अभिनंदन' यात्रा में हर्ष फायरिंग हुई है. लखीसराय जिले के बड़हिया में स्वागत के नाम पर हर्ष फायरिंग कर हथियारों का प्रदर्शन किया गया. लखीसराय सीट से ही विजय सिन्हा चुनाव जीते हैं. बिहार सरकार में दोबारा उन्हें डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी गई है.
आरजेडी सरकार पर भड़की
आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लखीसराय में स्वागत जुलूस में हुए फायरिंग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जिस तरह से आज डिप्टी सीएम के विजय समारोह में गोलियों की बौछार हो रही है जिससे खौफ हो जाता है. लेकिन सरकार खुश हो रही है. तारीफ कर रही है. ये सरकार अपराधियों का महिमामंडन कर रही हैं और अपराधियों को संरक्षण दे रही है. बुलडोज़र चलाने वाली सरकार की बुलडोजर नीति कहां चली गई?"
जनसुराज ने साधा निशाना
जन सुराज ने कहा, "नवगठित बिहार सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दो उपमुख्यमंत्री है. पदभार ग्रहण के बाद ही एक वांछित अपराधी की सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए तस्वीर वायरल है. विजय सिन्हा के विजय जुलूस में राइफल-बंदूक़ से ताबड़तोड़ फायरिंग वाली वीडियो वायरल है. बाक़ी आप बिहार के क़ानून-व्यवस्था की भविष्यवाणी स्वयं कर सकते है. अपने जान-माल की रक्षा स्वयं करे."
बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के अभिनंदन यात्रा में जमकर हर्ष फायरिंग किया गया है।— Pratik Patel (@PratikVoiceObc) November 28, 2025
जंगलराज का राग अलापने वाले लोग बताएंगे ये क्या है...? क्या बिहार पुलिस इनलोगों पर कोई कारवाई करेगी..? pic.twitter.com/bZsjtOHyM6
अपने एक्स पोस्ट में डिप्टी सीएम ने लिखा, "जन नमन अभिनंदन! लखीसराय के अपने परिवारजनों के बीच पहुंचकर उनके अपार समर्थन, आत्मीय स्नेह और अखंड विश्वास को देखकर अभिभूत हूं. जन-परिजनों का यह प्रेम और अपनापन मेरी सबसे बड़ी पूंजी है . इनसे मिलने वाला दुर्लभ स्नेह और सम्मान ही मुझे जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने और क्षेत्र को समग्र विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के संकल्प की सबसे बड़ी प्रेरणा है."
इसके आगे उन्होंने लिखा, "जनविश्वास की शक्ति और सबके सामूहिक प्रयासों से, लखीसराय को विकास की राह पर निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा. आपका विश्वास, मेरी जिम्मेदारी."
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL